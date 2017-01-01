Сергей Кивалов: Каждый раз, когда в нашем государстве возникают проблемы.., тут же возникает языковой вопрос

Одна из самых обсуждаемых тем текущей недели – внесение на рассмотрения Верховной Рады Украины проекта «Закона о языке». По сути, граждан нашей страны опять пытаются разделить по языковому принципу. В парламент был внесен законопроект о языках, который может спровоцировать скандал похлеще квот на радио и еще более расколоть украинское общество.

В настоящее время в Украине все еще действует закон «Об основах государственной языковой политики», принятый еще 3 июня 2012 года. Который часто называют Законом «Кивалова-Колесниченко». По документу, русский язык получил статус регионального там, где он является родным для, как минимум, 10% населения.

За комментарием по «языковой проблеме» мы обратились к народному депутату Украины Сергею Кивалову.

- Сергей Васильевич, как Вы прокомментируете законопроект «О государственном языке» подготовленный 34 депутатами и поданный на рассмотрение Верховной Рады и два его альтернативных варианта?

Этот законопроект создает параллельную языковую реальность, которая абсолютно не учитывает ни украинских реалий, ни мнение населения. В то время как в Украине проживают представители более 130 национальностей и народностей, исповедующих разные религии и говорящие на разных языках. Наше государство представляет собой уникальное национальное и этнокультурное многообразие, и в этом многообразии – сила украинского государства. Главной целью для всех нас является сохранение межнационального единства, целостности и мира в Украине. В этом законопроекте такое понимание отсутствует в принципе. Я глубоко переживаю за происходящее в Украине в последние годы. И я не собираюсь нападать на политиков, инициировавших отмену языкового закона и предложение альтернативных законопроектов. Я хочу одного: чтобы те силы, которые имеют сегодня большинство в Парламенте, не ошиблись, чтобы их решение языкового и других вопросов, каким бы оно ни было, вело бы к миру, сохранению человеческих жизней, к сбережению территории Украины – а не к горю, конфликтам, и утратам, особенно таким невосполнимым, как человеческие жизни. Именно на мир и сохранение государства был нацелен наш языковой закон. Те же задачи стоят и сегодня, и все мы должны объединиться чтобы их решить. Тем что мы здесь в Украине будем атаковать друг друга – мы никого не напугаем – ни конкурентов Украины, ни ее недоброжелателей. Нам нужно сохранить, укрепить и цивилизовать Государство Украину.

- Как Вы считаете, почему языковой вопрос поднят именно сейчас?

Каждый раз, когда в нашем государстве возникают проблемы в экономике, социальной сфере, тут же возникает абсолютно надуманный языковой вопрос. Ничем иным, как отвлечением от реальных проблем – это не является. Украина многонациональное, толерантное государство с многообразием культур и языков. Именно в этом направлении должна выстраиваться любая языковая политика, основанная на Европейской хартии о языках и языках национальных меньшинств.

- Будете ли Вы предлагать альтернативный законопроект? Если профильный комитет будет разрабатывать компромиссный законопроект на данную тему, будете ли Вы требовать включения определенных норм из действующего сейчас закона «О принципах языковой политики»?

Нет необходимости придумывать велосипед и внедрять законопроекты, касающиеся языковой политики и вносящие раскол в наше общество. Однако, это не совсем понимают депутаты, внесшие в Верховную Раду законопроект №5670 «О языке». Его авторы предлагают сделать обязательным использование украинского языка во всех сферах общественной жизни, культурно-массовых мероприятиях, книгопечатании, кинематографе, сфере обслуживания, а также в СМИ. Иными словами провести тотальную украинизацию, с введением должности специальных языковых инспекторов и уголовной ответственности за попытки «внедрения в Украине официального многоязычия», что уже за гранью понимания. Никто не оспаривает государственный статус украинского языка, необходимость владения им чиновниками. Но на бытовом, культурном и региональном уровне, нужно руководствоваться опытом передовых государств и не будоражить надуманные вопросы для того, чтобы отвлечь население от реально существующих проблем в экономике и социальной сфере.

Хочу напомнить, что в Украине уже есть закон, который соответствует положениям Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, а также включил все рекомендации, предложенные Европейской комиссией за демократию через право (Венецианская комиссия). Именно он учитывает мнение населения и отношение граждан к языковому вопросу, закрепляя статус украинского языка.

Включить положения о защите региональных языков и языков меньшинств рекомендовала сама Венецианская Комиссия, в своем заключении от марта 2011 года - в этом может убедиться каждый, обратившись к пункту 8 этого Заключения.

Я, как соавтор законопроекта, преследовал цель укрепить государство Украину, его единство, лишить кого бы то ни было в Украине предлога говорить, что их здесь обижают, что их язык дискриминируют. Чтобы спекуляции на языковые темы – снять с повестки дня.

Хочу сказать, что для меня этот законопроект тоже был компромиссом, в котором не удалось реализовать всего того, что я хотел. Законопроект ни в коей мере не нападает на первенство государственного, украинского языка, а в ряде положений направлен на усиление украинского языка.

– Спрогнозируйте, пожалуйста, развитие событий – будет ли принят один из предложенных законопроектов; к каким общественно-политическим последствиям это приведет? (в том числе, во взаимоотношениях с Россией?)

Разделение украинского общества по языковому принципу ничего хорошего, кроме беды не принесет. Хотите принять новый закон, принимайте, но не делайте это бездумно, загребая всех под одну гребенку. Украина была, есть и будет многонациональным государством – это надо понимать и принимать, другого пути у нас нет!

Об этом же свидетельствует и последний социологический опрос, проведенный 24 ноября по 8 декабря 2016 года Центром этических и политических исследований «Лад» в городе Одессе. Прежде всего горожан попросили ответить на вопрос, на каком же языке они разговаривают дома. То есть какой язык для одесситов является родным. 71% респондентов говорят на русском языке, 14% на украинском и для 15% опрошенных не составляет труда с легкостью переходить с русского на украинский. Кроме того, 73% опрошенных считают правильным обеспечение свободного развития региональных языков или языков меньшинств в соответствии с Законом Украины «Об основах государственной языковой политики», принятого в 2012 г.

И тут нет никаких подводных камней и никакого посягательства на государственные устои страны. Есть историческая логика и потребность общества. Ведь та же Швейцария, Финляндия, Бельгия, Португалия, Испания, Ирландия, Люксембург, или так горячо любимая многими нашими «патриотами» Канада своим официальным многоязычием подчеркнули многообразие культур и народностей, а также национальную самобытность своих территорий, что лишь укрепило их государственность.

3 марта 2014 года и. о. президента Украины Александр Турчинов, обладая всей полнотой власти, заявил, что не подпишет решение парламента об отмене закона о языковой политике до тех пор, пока Верховная Рада не примет новый закон. Так как он прекрасно понимал, к чему приведет раскачивание лодки, а самое главное удар по такой болезненной и тонкой теме, как языки. Сегодня законопроект об отмене закона о языковой политике остается не подписанным спикером парламента для последующей передачи президенту, а вопрос о соответствии закона о языках Конституции Украины решается Конституционным судом.

Есть огромное количество пенсионеров, которые сталкиваются с трудностями перевода лекарственных средств. Мы говорим о возврате традиционно русскоязычных регионов нашей страны, абсолютно не учитывая интересов людей с той стороны. Что еще нужно, для того, чтобы понимать в каком направлении двигаться и как развиваться нашему государству, если мы хотим сохранить его единство и стремиться к развитию и процветанию. Это же и касается необходимости налаживания диалога с нашими соседями, без которого успешного развития Украины невозможно и языковой вопрос в этот направлении стоит далеко не на последнем месте.