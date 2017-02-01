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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Руслан Форостяк занял штатную должность в Нацполиции

Категория: Новости / Политика

Руслан Форостяк занял штатную должность в Нацполиции

Один из координаторов одесского Евромайдана Руслан Форостяк был назначен ведущим консультантом начальника Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области Дмитрия Головина.

Оставаясь гражданским лицом, евромайдановец занял штатную должность в Национальной полиции Украины. Начальник областного ГУНП Дмитрий Головин лично вручил служебное удостоверение Руслану Форостяку. «Это для меня честь и высокая ответственность. Я больше настроен на конструктивные действия, поэтому успеха смогу достичь только при поддержке общественности», — отреагировал активист.

Напомним, Руслан Форостяк является одним из основателей «Ради Громадської безпеки», батальона «Шторм», ГФ «Одесса» и военно-патриотического лагеря «Укроп».



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