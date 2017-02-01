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  • Дата: Сегодня, 19:36
Сегодня, 19:36

В Одессе прошел Фестиваль любви (фото)

Категория: Новости / История и культура


В Одессе прошел Фестиваль любви (фото)

КП «Парки Одессы» оказывает всяческое содействие творческим коллективам и креативным людям, когда они хотят использовать тот или иной парк города для проведения массового мероприятия для жителей города. Изюминка Фестиваля в парке Шевченко: задания влюбленным парам и оценивание выполненного производили 10 милейших Купидонов.

А сами задания были и неожиданные, и удивительные, и, конечно же, преисполнены романтических приключений. Подарков и сюрпризов было много, само участие в этом романтическом квесте уже стало наградой для каждого участника и останется в памяти на всю жизнь.  Но, и это главное, каждый смог найти для себя на этом фестивале что-то свое, особенное, неповторимое, главное — романтическое, ведь его программа разнообразна, увлекательна, и в нем не было проигравших.

Галерея

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В Одессе прошел Фестиваль любви (фото)
В Одессе прошел Фестиваль любви (фото)
В Одессе прошел Фестиваль любви (фото)
В Одессе прошел Фестиваль любви (фото)
В Одессе прошел Фестиваль любви (фото)
В Одессе прошел Фестиваль любви (фото)
В Одессе прошел Фестиваль любви (фото)
В Одессе прошел Фестиваль любви (фото)
В Одессе прошел Фестиваль любви (фото)
В Одессе прошел Фестиваль любви (фото)
В Одессе прошел Фестиваль любви (фото)
В Одессе прошел Фестиваль любви (фото)
В Одессе прошел Фестиваль любви (фото)
В Одессе прошел Фестиваль любви (фото)
В Одессе прошел Фестиваль любви (фото)
В Одессе прошел Фестиваль любви (фото)
В Одессе прошел Фестиваль любви (фото)
В Одессе прошел Фестиваль любви (фото)
В Одессе прошел Фестиваль любви (фото)
В Одессе прошел Фестиваль любви (фото)
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