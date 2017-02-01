Изменился порядок паспортизации жителей города

Центр административных услуг Одесского городского совета прекращает прием документов для получения административной услуги по выдаче и оформлению паспорта гражданина Украины в виде книжки образца 1994 года.

С 21 февраля 2017 года оформление и выдача паспорта гражданина Украины в городе Одессе будет осуществляться только в форме карточки с бесконтактным электронным носителем (ID-карты).

Эта норма распространяется на следующие случаи:

- в связи с потерей и похищением;

- изменением фамилии и имени;

- в связи с достижением 14-летнего возраста;

- в связи с достижением 16-летнего возраста;

- в связи с непригодностью паспорта к использованию.

В случае достижения 25- или 45-летнего возраста лицо по желанию осуществляет вклейку фото в имеющийся паспорт в виде книжки или осуществляет обмен паспорта на паспорт в виде карточки с бесконтактным электронным носителем (ID-карты ).

Оформление и выдача паспорта гражданина Украины в виде карточки с бесконтактным электронным носителем (ID-карты) осуществляется во всех районах города, а именно:

- в Приморском районе - непосредственно территориальным подразделением Государственной миграционной службы Украины в Приморском районе г. Одессы (ул. Канатная, 101В);

- в Малиновском районе - территориальным подразделением Государственной миграционной службы Украины в Малиновском районе г. Одессы (ул. Ак. Филатова, 23В/1) или территориальным отделом Центра предоставления административных услуг в Малиновском районе г. Одессы (ул. Ген. Петрова, 22);

- в Киевском районе - территориальным подразделением Государственной миграционной службы Украины в Киевском районе г. Одессы (ул. Ак. Филатова, 15А) или территориальным отделом Центра предоставления административных услуг в Киевском районе г. Одессы (ул. Ак. Королева, 9);

В Суворовском районе - территориальным подразделением Государственной миграционной службы Украины в Суворовском районе г. Одессы (ул. Крымская, 62).