Рейтинг – за последние десятилетия это слово прочно вошло в нашу жизнь. Каких только рейтингов не существует: от музыкальных хит-парадов до политических партий. От банков и учебных заведений до успешных и влиятельных людей года... Библиотекари тоже составляют свой рейтинг и он, естественно, касается книг.

В составлении библиотечного хит-парада активно участвуют читатели, соглашаясь отвечать на вопросы. В этом году рейтинг художественных произведений был составлен по одному очень интересному критерию: «Читатель сказал: «Браво!»

За несколько месяцев сотрудники Централизованной библиотечной системы для взрослых опросили около 2 тысяч человек.

Подробнее рассказать о результатах данного опроса мы попросили Эллу Димитриеву, методиста Центральной городской библиотеки им. Ивана Франко.

– Каждый год наш опрос приносит нам самые различные сюрпризы. И рейтинг этого года не стал исключением. Вместо 10 — читатели выбрали 12 книг, набравших равное количество голосов. Эти книги условно разместились на 5 местах. Каким образом? Сейчас вы узнаете!

5-е место

Сериал «Игры престолов», бьет все рекорды по просмотрам, не так давно на экраны вышел уже шестой сезон данной киносаги. Все больше поклонников желают увидеть продолжение и гадают, чем же закончится знаменитый телепроект. А гадать есть над чем, так как автор безжалостно расправляется с главными героями, и не только с главными, в сети уже – ходят шутки о том, что если бы «Гарри Поттера» написал Джордж Мартин, то к седьмой книге выжили бы одни дементоры.

Писатель очень рано и легко добился огромного успеха. Начиная с рассказов и повестей, представлявших собой смелую смесь научной фантастики и «ужасов», он впоследствии стал подлинным мастером фэнтези, которого критики ставят наравне с Д.Р.Р. Толкином и Р.Джорданом. Перед вами – знаменитая эпопея «Песнь льда и огня». Эпическая, чеканная сага о мире Семи Королевств. О мире суровых земель вечного холода и радостных земель вечного лета. О мире опасных приключений, тончайших политических интриг и великих деяний. О мире лордов и героев, драконов, воинов и магов, чернокнижников и убийц – всех, кого свела Судьба во исполнение пророчества .

4-е место

Его занимают сразу 2 книги. Роман Грегори Дэвида Робертса «Шантарам», что в переводе с языка маратхи означает «мирный человек», без преувеличения можно назвать настоящей сенсацией, да просто-таки взрывом в книжном мире.

Этот бестселлер, ко всему прочему, является автобиографическим романом, возможно, в чем-то и приукрашенным, но лишь для того, чтобы книга была не сухим документальным очерком, а увлекательнейшим приключенческим романом о его жизни в Индии. Трудно поверить в то, что на долю одного человека выпало столько похождений, странствий и испытаний. Однако это так, и, видимо, поэтому роман «Шантарам» отзывы среди читателей имеет бурные и противоречивые. Кто-то восторгается, кто-то негодует, немало есть и тех, кто хоть чуточку, но завидует. Одно лишь абсолютно точно – равнодушным после его прочтения не останется никто. Название романа тоже не случайно. Таким именем его нарекли местные жители, выражая веру в то, что таковым он, бунтарь и задира, в конце концов, станет. Интересна и история создания романа – автор писал его, находясь в одной из тюрем строгого режима в Австралии. Это своего рода исповедь человека, прошедшего огонь и воду, пережившего и незабываемые моменты всепоглощающего счастья, и периоды глубокого горя и беспросветного, казалось бы, отчаяния. Человека, упавшего на самое дно, но сумевшего вновь подняться и обрести себя.

Равное с ним количество читательских голосов набрал и знаменитый роман Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи». Хотя ему уже более шестидесяти лет. Эту поразительную книгу обычно прочитывают в возрасте от четырнадцати до семнадцати лет. И либо страстно влюбляются в текст навсегда, плененные открытостью и независимостью Холдена Колфилда, либо недоумевают: зачем столько шума? Но о романе Сэлинджера и сегодня спорят так горячо, как будто он появился вчера.

Писатель-классик, писатель-загадка, на пике своей карьеры объявивший об уходе из литературы и поселившийся вдали от мирских соблазнов в глухой американской провинции. Единственный роман Сэлинджера, «Над пропастью во ржи» стал переломной вехой в истории мировой литературы. И название романа, и имя его главного героя сделались кодовыми для многих поколений молодых бунтарей – от битников и хиппи до современных радикальных молодежных движений.

3-е место

Его делят 3 книги. Джоан Роулинг «Гарри Поттер» – книга, покорившая мир, эталон литературы для читателей всех возрастов, синоним успеха. Книга, сделавшая Джоан Роулинг самым читаемым писателем современности. Книга, ставшая культовой уже для нескольких поколений.

История мальчика-сироты, который узнает о существовании параллельного мира, в котором ему уже давно забронировано одно из определяющих мест, где его ждут отчаянные и преданные друзья и злейшие враги, и коварные воры. С момента выхода первой книги о Гарри Поттере нет ребенка, который бы не стремился учиться в Гриффиндоре и играть за их команду в квиддич. Нет никакого сомнения, что цикл приключений мальчика-волшебника и его друзей следует изучать в школьной программе по зарубежной литературе, а серьезные исследования и диссертации на его почве существуют уже сегодня.

Джейн Остин « Гордость и предубеждение».

Джейн Остин до сих пор по праву считают «Первой леди» английской литературы. Её произведения обязательны для изучения во всех колледжах и университетах Великобритании.

Джейн Остин написала шесть прекрасных романов, каждый из которых имеет свою армию поклонников, как и сама писательница. Время не уменьшает ее славы, она по-прежнему очень популярна. «Гордость и предубеждение», «Эмма», «Мэнсфилд Парк», «Доводы рассудка»— эти произведения встречаются в разных топах самых важных и читаемых книг в мировой литературе. Ирония, присущая ее стилю повествования выделяет ее из круга «женских» писательниц. И неизменно все ее романы заканчиваются свадьбой главной героини — всех их она одарила счастливой судьбой с любимым мужчиной.

Колин Маккалоу «Поющие в терновнике».

Трогательная история о запретной любви покорила сердца читателей по всему миру.

2-е место

Его делят сразу 5 довольно известных романов.

Знаменитый роман известного украинского писателя Павла Загребельного «Роксолана» уже более тридцати лет находится в эпицентре читательского внимания. Ничего удивительного, ведь это произведение как бы заново открыло для нас одну из самых легендарных украинок всех времен, которая волей судьбы из простой пленницы стала сначала любимой, а затем и единственной женой могущественного султана в тысячелетней истории Османской империи – Сулеймана Великолепного.

Одно из величайших литературных произведений последних полутора столетий, роман Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея» поднимает весьма деликатные вопросы, неизменно насущные для постижения искусства и этики.

«Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда, сразу по выходе в свет снискавший скандальную славу и вызвавший разноречивые оценки современников, стал литературным манифестом европейского эстетизма и шедевром английской художественной прозы.

История человека, пожелавшего навеки сохранить молодость и заставить собственный портрет стареть вместо себя, при жизни автора вызывала яростные споры, а ныне признана непревзойденным шедевром мировой литературы.

Эрих Мария Ремарк – «Три товарища» – книга о дружбе, любви, о мужчинах и женщинах. Эта книга поражает своей простотой, искренностью, и в то же время глубиной чувств. В книге рассказывается о большой, светлой и чистой любви между мужчиной и женщиной, и крепкой, верной и преданной дружбе между товарищами. С одной стороны, в наш век, в котором материальные ценности ставятся на порядок выше духовных, эта книга – лучшее лекарство, чтобы задуматься о чувствах, о товарищеских и романтических отношениях.

«Унесенные ветром» – единственный роман Маргарет Митчелл. Ее жизнь рано оборвалась из-за трагической случайности, но образам Скарлетт О’Хара и Ретта Батлера, рожденным воображением «маленькой смелой женщины» — как называли писательницу американские критики, — суждено жить вечно. Это книга о любви и о войне, о предательстве и верности, о жестокости и о красоте самой жизни. Это одна из тех книг, к которым возвращаешься снова спустя годы и испытываешь радость от встречи...

Легенда гласит, что сначала Митчелл написала главную фразу последней главы: «Она не сумела понять ни одного из двух мужчин, которых любила, и вот теперь потеряла обоих». Некоторые сцены Митчелл переписывала по четыре-пять раз, а что касается первой главы, писательницу удовлетворил лишь 60-й вариант.

Роман «Мастер и Маргарита» стал не только одним из самых известных произведений Михаила Булгакова, но и одной из самых таинственных книг, над толкованием которой исследователи бьются уже много лет.

Это книга, которую можно читать и перечитывать десятки, сотни раз, но так до конца и не понять. Культовый роман полон приключений, загадок, иронии и бесконечной мудрости. «Будьте осторожны со своими желаниями – они имеют свойство сбываться».

1-е место

Дина Рубина трилогия «Русская канарейка».

В центре повествования — поколения двух очень разных семейств — открытых одесситов и замкнутых выходцев из Алма-Аты. Кипучее, неизбывно музыкальное одесское семейство и алма-атинская семья скрытных, молчаливых странников... На протяжении столетия их связывает только тоненькая ниточка птичьего рода — блистательный маэстро кенарь Желтухин и его потомки.