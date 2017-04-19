Студент Юракадемии Юрий Степанец победил в шоу «Рассмеши комика»

В эфире национального телеканала «1+1» в рамках программы «Рассмеши комика» студент факультета гражданской и хозяйственной юстиции Национального университета «Одесская юридическая академия» Юрий Степанец блестяще выступил и выиграл максимальный приз – 50 000 грн.

Юрий Степанец – активный участник КВН Одесской Юракадемии. На протяжении многих лет он не только играл в команде КВН «Имеем право» за родной факультет, но и был автором многих выступлений, а КВН воистину стал стилем его жизни.

После трагической случайности, когда Юра получил травму позвоночника, он решил не останавливаться и не сдаваться: огромная сила духа, стремление к выздоровлению мотивируют его постоянные физические нагрузки и развитие творческой деятельности. Как он утверждает, устал писать шутки в черный ящик и поэтому в конце января решил отправиться на кастинг «Рассмеши комика», который проходил в городе Николаев. Вскоре ему позвонили работники редакции и пригласили выступить в шоу.

«Я сутки до своего выступления не мог уснуть, все было «эйфорично». Хотя я и был уверен в том, что мои шутки смешные, все же порой одолевало безумное волнение. Успокоила меня только сама атмосфера в студии. Зрители и комики меня очень тепло приняли», - отметил Юрий.

Все выигранные деньги Юрий спланировал потратить на свою реабилитацию в городе Запорожье (а это только часть суммы, необходимой для его восстановления):

«За границей проводят адаптацию к нынешнему состоянию, а не физическую реабилитацию. Поэтому я твердо решил проходить курс у нас, в Украине. На реабилитацию нужны немалые деньги, но по моим маленьким успехам видно, что все усилия друзей, близких, знакомых и незнакомых, родного университета не проходят даром. Конечно же, большую роль играет моральная поддержка. Это служит своего рода толчком к моим творческим успехам. Я верю, что все возможно!»

Также на сегодняшний день Юрий является редактором ежегодного конкурса КВН на кубок Президента вуза Одесской Юракадемии, который состоится 27 апреля:

«Я всем сердцем хочу, чтобы команды КВН нашего университета развивались. Моя рекомендация всем очень проста – шутите о том, что вам знакомо. Чтобы было смешно, нужно просто поставить себя на место зрителя и все проанализировать. Лично я - за качественный юмор. Команды должны соревноваться не с другими, а с самим собой. Искренне хочу, чтобы каждый факультет выступил круто».

Кроме того, имеются грандиозные планы – создание проекта «ДЭ -ЮРЭ», в котором команды будут выступать раз месяц. По мнению Юрия, все проблемы нужно «обшучивать». Только таким образом их можно избежать, ведь юмор – главное оружие.

Совсем недавно Юра приезжал в родной вуз на защиту магистерской работы и сдачу государственного экзамена. В тот же день, после успешной сдачи экзамена Юра блестяще выступил с авторским номером на ежегодном конкурсе КВН на кубок мэра города Одессы. Отметим, что именно команда Юракадемии «Соседи сверху» и стала обладателем Кубка мэра. Кроме того, ребята победили в номинациях: «Лучшая шутка», «Лучший актер», «Самая активная и самая эмоциональная команда», а также завоевали ГРАН-ПРИ конкурса!

Уже через месяц университетские друзья ждут Юру Степанца на вручение красного диплома образовательной степени – магистр. Юра уверен, что НУ «ОЮА» всегда будет отличаться толерантностью и удивительным чувством юмора.

Карта Приватбанка для оказания помощи – 5168 7572 4891 3289 (Юрий Степанец).