Мы отстояли наши праздники! Вятрович «дал заднюю»

Украинский институт национальной памяти под давлением общественности и политических сил, представляющих интересы народа Украины, признал праздниками 8 марта, 1 и 9 мая.

Получен официальный ответ Украинского института национальной памяти на имя главы городской организации Украинской морской партии Сергея Кивалова Светланы Осауленко. В ответе сообщается, что в рамках подготовки проекта Закона Украины «О государственных и других праздниках, памятных днях, скорбных дней» Институтом проведены повторные слушания в экспертном сообществе, в результате которых в проект Закона внесены изменения.

Документ дополнен разделом Международные праздники, куда среди прочих включены 8 марта День борьбы женщин за свои права (день будет праздничным, но не выходным), 1 мая День труда, (будет выходным) 9 мая День Победы над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне остается государственным праздником Украины. Упразднение этого дня как праздничного законопроектом не предусмотрено.

«У каждого народа есть своя история, и любимые народные праздники являются с одной стороны отражением этой истории, с другой они отражают душу народа, вот почему так болезненно люди воспринимают отмену исторически сложившихся праздников. Украинская Морская партия Сергея Кивалова всегда с народом, именно поэтому Сергей Кивалов стал инициатором акции «Мы защитим ваш праздник »»,

- отмечает Светлана Осауленко.

Напомним, что общегородская акция, поддержана ветеранскими и молодежными общественными организациями «Мы защитим Ваш праздник» проводились по инициативе лидера Украинской морской партии, народного депутата Украины Сергея Кивалова.

Целью акций было сохранить статус государственных праздников 8 марта, 1 и 9 мая. Активисты раздавали информационные брошюры и общались с одесситами, выясняя важность для горожан исторически сложившихся праздников.

Ранее Украинский институт национальной памяти не включил в 2017-ом году в перечень государственных праздников дни 8 марта, 1 и 9 мая. В связи с этим народный депутат Украины Сергей Кивалов инициировал акцию «Мы защитим Ваш праздник», а депутаты фракций Украинской морской партии и Оппозиционного блока в Одесском горсовете направили соответствующий запрос на имя Президента Украины и Спикера Верховной Рады.

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