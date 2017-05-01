Лучшее лекарство для души – книга! О том, как при помощи книг избавиться от стрессов и многих душевных недугов

Кризисная ситуация в стране породила серьезные социальные противоречия в духовном мире многих людей, что отразилось на их отношении к чтению. Вместе с тем известно, что чтение способствует преодолению дискомфортных состояний, стрессов. Поэтому сама жизнь подсказала необходимость появления новой функции в библиотечном деле — библиотерапевтической. Именно библиотеки сегодня должны предоставить каждому человеку «лекарство для души».

Современный человек испытывает чрезвычайно высокие психологические и информационные нагрузки, связанные с неблагоприятным воздействием окружающей среды, постоянно возрастающими темпами производства, лавинообразно увеличивающимся объемом информации.

Как показывает ряд библиотековедческих исследований последних лет, читатели все чаще обращаются к книге с целью решения своих психологических проблем, ищут поддержку и помощь у библиотекарей.

Присущая человеку потребность в общении с прекрасным исключительно высока. Литературные произведения оказывают сильнейшее влияние на духовный мир человека и его физическое состояние. Прочитанное слово способно вызвать самые различные эмоции: горе и печаль, счастье и радость. Наблюдая за читающим человеком, по его мимике, по выражению лица можно почти безошибочно определить, что именно он читает: радостное, веселое или грустное, печальное.

Когда появилась библиотерапия?

На самом деле, библиотерапия появилась много веков назад. При входе в библиотеку египетского фараона Рамзеса II висела табличка: «Лекарство для души». Так еще в далекие времена понимали значение книги.

В XVIII веке английский врач Сайденген прописывал пациентам сочинение Сервантеса о славном рыцаре Дон

Кихоте, поскольку заметил: после чтения книги настроение людей улучшалось, и исцеление проходило быстрее.

Библиотерапия является весьма привлекательным вариантом терапии, потому что достаточно просто и эффективно помогает людям, стоящим перед трудностями, находить правильные решения. Использование специально подобранных книг позволяет оказывать существенное воздействие на эмоциональное состояние людей при минимально затраченных средствах.

Основная цель библиотерапии: сформировать сознание того, что другие люди сталкивались с подобными проблемами, показать, как они эти проблемы решали.

Массовое чтение в транспорте — наглядный пример того, как усталые люди интуитивно прибегают к библиотерапии.

К сожалению, нередко они читают низкопробную литературу, так называемое «чтиво». Если человек отдыхает за чтением случайной книги — что ж, и это неплохо.

Сюжеты произведений, отдельные авторские фразы и высказывания героев порой созвучны конкретной ситуации, в которой оказался человек, и могут подсказать нестандартное решение. Даже если фабула отличается от жизненной коллизии читателя, литературное произведение способно зарядить позитивом, обрести умного и ненавязчивого собеседника. С таким другом можно прервать и продолжить разговор в любую минуту — достаточно открыть либо закрыть томик. Однако, очень деликатно нужно подбирать «лекарство» для страдающих глубокой депрессией: мрачное состояние может усугубиться.

Какие книги читать, как лекарство, а какие – не читать?

Часто негативное, порой разрушающее воздействие на неустойчивую психику могут оказать так называемые модернистские произведения (Д. Джойса, А. Камю, Ф. Кафки, Ж. П. Сартра), в которых обрисованы безысходные, тупиковые жизненные ситуации, неразрешимые конфликты, обреченность персонажей на несчастную жизнь и бессмысленную смерть.

Человеку далеко не всегда нужны сильные переживания. К примеру, при всех достоинствах романа Толстого «Анна Каренина» не стоит давать его человеку, переживающему неполадки в семейной и личной жизни. Развивая эту науку, можно будет реально спрогнозировать, какие книги следует «прописывать» читателям и в каких стрессовых ситуациях. Одни книги могут стать как бы своеобразным универсальным лекарством, другие помогут при ощущении «никому-не-нужности»; третьи полезны в ситуации апатии, отсутствия поддержки; четвертые помогут разобраться в себе. Нуждающийся в отдыхе читатель с удовольствием прочтет книги Ж. Верна. Желающий понять себя прочтет рассказы А. Чехова, стремящийся к активным действиям — «Три мушкетера» А. Дюма. Какие же книги обязательно должны присутствовать в библиотеках? В общем виде ответ может быть сформулирован так: в библиотеке должен быть выбор между различными жанрами и видами книг. Должны присутствовать: периодика различных направлений; «легкое чтение»: детективы, дамские романы, юмористические произведения; научно-

популярная литература о здоровом образе жизни, а также психологического профиля, литература духовно-философского направления; мировая классика, литературно-художественные произведения разных стран.

ПРОЗА

Исторические или выдуманные сюжеты, личный опыт автора, яркие портреты героев, похожих на реальных людей, — гарантия того, что библиопациент поймет: существует масса ответов на его болезненный вопрос — и вновь поверит в жизнь.

Проза решает многие психологические проблемы, а вот будет это бессмертное творение классика или сочинение современного автора, решит специалист. От депрессии мужчинам прописывают детективы, женщинам –любовные романы. Но мыльную литературу нужно поглощать с осторожностью: по мнению специалистов, есть опасность затеряться в розовых мечтах.

Сегодня дамам для повышения самооценки психолог рекомендует сочинения Лады Лузиной — скандально известной журналистки газеты «Бульвар»: «Киевские ведьмы», « Комплекс принца», «Диагноз — любовь».

Научно-популярное произведение Екатерины Михайловой «Я у себя одна». Узнавания сменяют открытия, боль и страх чередуются с иронией и озорством, пониманием и любовью... Так и крутится веретено, сплетая нитку жизни — жизни женщины и жизни вообще, в которой столько разного...

Уте Эрхард «Хорошие девочки отправляются на небеса, а плохие –куда захотят». Ее идеи вначале удивляют и даже шокируют, но затем непременно заставляют посмотреть на свою жизнь с другой стороны. И это есть первый шаг к свободе, которая «хорошим девочкам» недоступна.

Многие библиотерапевты лечат классикой, проверенной временем. Считается, что людям с тяжелыми недугами помогут сочинения Н. Амосова «Книга о счастье и несчастьях», А. Маршала «Я умею прыгать через лужи», Ремарка « Ночь в Лиссабоне», Стоун «Жажда жизни» и другие произведения о преодолении болезней и о жизнелюбии. От боли, вызванной потерей близких, способны исцелить «Дона Флор и два ее мужа» Ж. Амаду, «Бремя страстей человеческих» С. Моэма, а от тяжелых воспоминаний о прошлом освобождают «Рождественские рассказы» Диккенса, Ш. Бронте «Джен Эйр», Лассила М. «За спичками», Дж. Остен «Гордость и предубеждение», мемуары известных личностей. Зациклены на бытовых и офисных неурядицах? Почитайте «Похождения бравого солдата Швейка», приключенческие романы, фантастику.

ПОЭЗИЯ

Особое место отведено лечению поэзией. В одной – двух строках поэт выражает мысль, которую прозаик излагает в нескольких абзацах. Так, в есенинских словах: «Жить надо легче, жить надо проще, все принимая, что есть на свете» — закодирован целый учебник по психологии! Помогает индивидуумам, слишком зацикленным на мелочах. Строки Пушкина «Все мгновенно, все пройдет, что пройдет, то будет мило», — отвлекут от страданий из-за несчастной любви. Еще один нюанс: в хорошей поэзии особенно ценен подтекст. Не зря в начале века было популярно гадание на стихах: запутавшиеся в жизненных проблемах люди открывали пухлые томики и в туманных рифмах находили ответы на свои вопросы. Особенно ценились творения А. Блока. Секрет стихотворной магии — в ритмике. Можно даже не вслушиваться в смысл поэмы или сонета и при этом наполняться энергией. Секрет прост: слова в сочетании с завораживающим ритмом действуют на подсознание подобно музыке. В этом плане особой притягательностью обладают стихи Афанасия Фета и поэтов Серебряного века.

Конечно поэзия подлечит романтические натуры, особенно в случае неразделенной влюбленности. Устранит она и другие проблемы, если стихи созвучны с жизненной ситуацией. А еще ямбы и хореи помогу преодолеть забывчивость. Считаете себя человеком рассеянным с улицы Бассейной? Зубрите строфы! Особенно хорошо развивает способности к запоминанию поэма «Граф Нулин» Пушкина.

СКАЗКИ, ЛЕГЕНДЫ, МИФЫ, ФЭНТЕЗИ

Хорошее лекарство — сказки. Такая терапия будет кстати и детям, и взрослым. Читая сказку легенду, миф, человек идентифицирует себя с главным героем и преодолевает внутренний конфликт. Шедевры устного народного творчества обладают хорошей психологической защищенностью: справедливость всегда торжествует, добро побеждает.

Индивидуально подобранная «сказочка» поможет выбраться из любого психологического тупика, но особенно рекомендованы сказки, мифы и фэнтези для снятия стресса.

Известный феномен перечитывания любимой книги, прослушивания давно знакомых произведений свидетельствует о том, что не только голая информация волнует читателя, но что его притягивает не в последнюю очередь — возможность еще раз испытать сильные эмоциональные переживания — здесь чтение выступает как своеобразный тренинг чувств. Вторая цель перечитывания — найти ответы на свои жизненно важные вопросы: ведь нередко читатель возвращается к книге спустя много лет, когда какая-то жизненная ситуация побуждает его выяснять, как именно решалась эта проблема героями и автором полузабытой книги.