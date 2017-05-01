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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Здание ОГА заминировано

Категория: Новости


Здание ОГА заминировано

Сегодня, в 11:10 поступило сообщение о том, что  здание обл гос администрации заминировано. В связи с этим всех сотрудников и посетителей попросили выйти на улицу, чтобы могли проверить помещение. На месте работали правоохранительные органы и кинологи. Таким образом, была прервана пресс-конференция министра образования Лилии Гриневич, которая проходила в здании администрации. Однако Лилия Гриневич, в последствие, вышла на улицу  и за пределами стометровой зоны пресс-конференция была продолжена.

Сейчас вход в здание затянут специальной лентой и периметр проверяют. Судя по количеству людей, которые находятся на улице, требования освободить здание выполнили далеко не все сотрудники областной администрации. Отметим, что сигнал поступил в 11:10, но журналистам и министру, о том что здание заминировано  и нужно очистить помещение, было сообщено только в 11:35. Почему в течение 25 минут все мероприятия в администрации продолжались, когда уже поступил сигнал о минировании, так и осталось непонятным.



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