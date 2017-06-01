Турция закупила новое медицинское оборудование в медицинский центр Университетской клиники Одесского национального медицинского университета

В многопрофильный медицинский центр Университетской клиники Одесского национального медицинского университета Турцией закуплено уникальное оборудование из Украины, Китая, Беларуси и Японии. Оно уже установлено и работает в отделении анестезиологии в палатах интенсивной терапии. Теперь здесь есть очень необходимая для работы мобильная рентген-установка харьковского производства, которая позволяет проводить обследование непосредственно в палате, где находится больной. Это особенно важно для тех пациентов, которых, учитывая их состояние, нельзя перемещать. Важнейшим и значимым приобретением медики считают бронхоскоп, основанный на высокоточной японской оптике. Прибор позволяет зайти в трахеобронхиальное дерево пациента, разобраться, что там происходит и оперативно удалить мокроту, кровь, которая попадает туда при различных легочных патологиях.

По мнению директора Университетской клиники ОНМедУ Одесский национальный медицинский университет за последние годы очень серьезно модернизируется благодаря международному сотрудничеству, которое необходимо сохранить на будущее.

Здравоохранение, образование и наука не имеют границ. Мир движется вперед. Только объединив усилия многих стран, можно решить такие проблемы.