Ремонт дороги между селами Бараново и Белка стартовал в Ивановском районе Одесской области.

По словам главы Ивановской районной администрации Виктора Лобача, ремонт выполняет компания "Ростдорстрой". Ее задача – сделать первичные работы по восстановлению дорожного покрытия на участке около 7 км.

На разбитый участок наносят большой слой отсева из щебня и укатывают его.

"Дорога между селами настолько ужасна, что жители Белки считают более целесообразным ехать на своем транспорте в райцентр через трассу Одесса - Киев, а это лишних 15 км", - отметил житель села Белка, директор ивановского рынка Григорий Макаренко.

В.Лобач добавил, что для покрытия дороги асфальтом нужно поднапрячься райадминистрации, Барановскому и Белчанскому сельсоветам. Скорее всего, это произойдет осенью.