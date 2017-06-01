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  • Просмотров: 42
  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Инвестор намерен построить солнечную электростанцию в Ивановском районе Одесской области

Категория: Новости

Инвестор намерен построить солнечную электростанцию в Ивановском районе Одесской области

Компания "Гринтехнолоджис" намерена построить солнечную электростанцию в Ивановском районе Одесской области.

Чтобы обсудить аспекты сотрудничества, в Ивановский район прибыл представитель компании. Он встретился с главой районного совета Александром Беспалым.

"Компания хорошо зарекомендовала себя в Украине. По производству и установке солнечных электростанций и ветровых ферм она работает с немецким концерном Nelson Consulting GmbH. Району нужен такой инвестор", - заявил А.Беспалый.

Отметим, что в Ивановском районе множество площадок для реализации такого инвестиционного проекта.



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