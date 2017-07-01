В Одесской области будут выращивать трюфеля для Евросоюза?

В Одесской области главными товарами экспорта органического сельского хозяйства являются зерно, подсолнечное масло, мука, мёд и орехи. Кроме того, существует проект с трюфелями, которые недавно начали выращивать в регионе. Особое внимание, считают специалисты, надо уделять виноделию. Здесь вообще предлагают создать кластер, чтобы дать возможность небольшим производителям продвигать продукцию за рубеж. Всё это делает регион одной из основных площадок для экспорта.

По словам экспертов, в области пищевой промышленности акцент необходимо делать именно на органическую продукцию, то есть выращенную без каких-либо химических добавок.

«Потребители на рынках ЕС, Северной Америки, Азии хотят здоровой пищи, которая имеет вкус, и хотят быть уверенными в её качестве. Поэтому органический рынок в Украине очень быстро развивается, мы имеем более 400 тысяч гектаров земель, которые у нас зарезервированы как органические, и их станет ещё больше. В настоящее время Одесса — один из лидеров развития органического сельского хозяйства, и надо ловить волну», —такое заявление сделала заместитель Министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева на заседании Совета по продвижению экспорта при Министерстве экономического развития и торговли, которое прошло накануне в Одесской облгосадминистрации.

Хотим напомнить, что ранее замминистра аграрной политики Украины Ольга Трофимцева заявляла, что по состоянию на 11 января 2017-го года Украина уже исчерпала положенную ей квоту на поставки в страны ЕС мёда, квоты на экспорт сахара исчерпаны уже 64%, соков - на 78%.

Также за две недели января выбрана квота на беспошлинные поставки в ЕС мяса птицы за первый квартал 2017-го года.

Отметим, что Украина имеет право без пошлин поставить в ЕС всего 5 тысяч тонн мёда (из примерно 70 тысяч тонн, производимых в стране ежегодно), 20 тысяч тонн сахара (из примерно 1,5 миллиона тонн, производимых в Украине), 12 тысяч литров сока, 16,8 тысячи тонн мяса птицы.