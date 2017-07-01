В Одессе сгорел ночной клуб

Серьезный пожар вспыхнул накануне вечером в ночном клубе «Пляжник» на 13-й станции Большого Фонтана.

По имеющейся информации, пожар возник около 22 часов 30 минут. Пожарные приехали быстро, но к тому времени, поскольку многие конструкции выполнены из дерева, огонь успел распространиться на большую территорию.

По неофициальным данным, справиться с пожаром удалось только к часу ночи. При этом серьезно пострадавших якобы нет.

Что стало причиной пожара, пока непонятно. По первоначальной версии подозревали короткое замыкание.

Но, по опять-таки неофициальным данным, администрация заведения подозревает умышленный поджог. По словам очевидцев, языки пламени были видны за несколько километров.