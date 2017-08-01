Свобода от еды

Стремление к свободе отнюдь не обязательно заложено в природу человека. Скорее, это ответная реакция на духовный кризис, вызванный утратой доверия к внешним формам духовной и психической жизни - идеалам, мировоззрениям, традиционным религиям. Вырвавшись из состояния паствы, человечество устремилось к свободе, активно порождая политический миф о свободе, наделяя общественные институции эпитетами свободы и «свободного общества». Однако реальность не может нам продемонстрировать вожделенную свободу, так как человеческое общество строится на иерархиях и взаимосвязях, разрушение которых приводит к возникновению новых иерархий и взаимосвязей. Иными словами, мы можем говорить лишь о кратковременном процессе – освобождении, за которым следует новая несвобода.

Так где же живет свобода, если в реальности она не встречается? А живет она только в нашем сознании, в нашем отношении к миру. Лучше всего иллюстрирует наше отношение к свободе древняя притча.

Однажды некий ученик спросил своего учителя о том, что такое свобода.

— «Какую свободу ты имеешь в виду» — спросил его учитель — «их ведь на самом деле три. Первая свобода — это глупость. Это детские, незрелые ожидания от свободы. Такая свобода похожа на лошадь, которая опрометчиво сбрасывает с себя своего всадника, чтобы потом ощутить на себе еще более крепкую и жесткую узду и более острые шпоры.

Вторая свобода — это сожаления. Эта свобода моряка или пассажира судна, который после кораблекрушения цепляется за обломки вместо того, чтобы сесть в спасательную шлюпку, и гибнет вместе с тонущими обломками.

Третья свобода — это понимание. Эта свобода приходит только после глупости и сожаления. И похожа она на росток, который растет на вершине скалы, только благодаря тому, что он уступает там, где он слаб и использует каждое мгновение, чтобы укрепляться и расти».

Как бы мы себя не уговаривали, какие бы величественные эпитеты не давали революционным событиям, оба майдана порождены первым типом свободы.

Может ли глупость быть достойной? Пусть на этот вопрос каждый ответит себе сам. Посему нечего удивляться тарифам, искусственно созданной бедности, уничтожению образования и медицины, свертыванию гражданских свобод - это еще более крепкая и жесткая узда, и более острые шпоры. Но впереди - сожаление и, быть может, даже понимание.