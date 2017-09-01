На турнире у Короля

Отпраздновав семидесятилетие, Одесский академический театр музыкальной комедии имени Михаила Водяного готов к новаторским экспериментам и доказывает это на деле. А кто может привнести «свежую струю», сказать новое слово на театральных подмостках, как не молодые, амбициозные, лишенные шлейфа стереотипов и готовых формул?!

О готовящемся творческом конкурсе стало известно накануне открытия нового театрального сезона. Его организатор – Международная лаборатория постановок молодыми режиссерами «OPENDOORS» («Открытые двери»). К участию в лаборатории приглашались режиссеры, работающие в жанре оперетты, мюзикла, рок-оперы.

Из поданных на конкурс заявок и анкет строгое жюри отобрало только пять.

Им предстояло всего за пять(!) августовских дней совершить невозможное: поставить получасовой отрывок из любого спектакля заданного жанра. Победитель, удостоенный наибольшего количества положительных отзывов, получит право постановки в Одесской музкомедии в 2018 году.

– Молодым, не имеющим опыта профессиональных постановок, сложно попасть в профессиональный театр. А Лаборатория «OPENDOORS» дает им такой хороший шанс. И в этом суть эксперимента – дать возможность проявить себя новичкам. И они с этим достойно справились, изучив сложный материал и уложившись не в два-два с половиной месяца, какие обычно даются на подготовку спектакля, а в считанные дни,– рассказала директор Театра Елена Редько. – А для нас важно расширять границы своих возможностей. Ведь проблемы режиссуры для музыкальных театров существовали всегда, а в нашей стране они особенно актуальны. И Лаборатория призвана расширить эти узкие рамки, выявив способных перспективных постановщиков.

Это была экстремальная, полезная работа и для артистов театра, которым пришлось в рекордно короткие сроки – за пять дней – изучить сложный материал, выучить тексты и музыкальные партии, войти в роли, показав 20-30-минутные отрывки, эскизы с костюмами, декорациями!

Итак, что же представили финалисты Лаборатории на суд Экспертного совета?

Студенту Национальной музыкальной академии Украины им. П.Чайковского (НМАУ) Александру Спиваковскому (г.Хмельницкий) по жеребьевке выпало первому представлять свою творческую работу – комическую оперу-балет Жан-Филиппа Рамо «Платея», в которой он выступил не только как постановщик, но и как переводчик либретто на украинский язык.

Студентка Российского института театрального искусства – ГИТИС Екатерина Зеленская (Санкт-Петербург) предпочла известный бродвейский мюзикл Мэрвина Хэмлиша «Кордебалет». Француз Ролан Боннин, выпускник Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, выбрал для показа на Лаборатории спектакль-реквием по пьесе Фабриса Мелькио «Жемчужина» – об одной из величайших певиц блюза в истории рок-музыки Дженис Джоплин.

Аспирантка НМАУ им. П.Чайковского киевлянка Юлия Журавкова отдала предпочтение детской опере «Его Высочество Кролик» по мотивам сказки Алана Милна «Принц Кролик». Музыка и либретто – Романа Смоляра.

Завершил показ мюзикл-триллер «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» по одноименному роману Роберта Стивенсона на музыку Фрэнка Уайлдхорна. Его поставил студент V курса Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. И.К.Карпенко-Карого Максим Булгаков (г.Сумы).

Кстати, для Юлии Журавковой и Максима Булгакова это уже второй опыт Лаборатории. В прошлом году они были победителями «режиссерского Турнира в Киеве», получив право постановки, правда, на малой сцене.

К чести молодых начинающих режиссеров они признавались, что артисты Оперетты, показавшие пример высокого мастерства, были соавторами предложенных эскизов. Это Ирина Гусак (Дженис Джоплин), покорившая всех своим вокальным и актерским мастерством, Наталья Завгородняя, Аурика Ахметова, Виктория Подольная, Владимир Кондратьев, Тимофей Криницкий, Денис Фалюта, Станислав Ковалевский, другие артисты, блестяще продемонстрировавшие талант и мастерство.

В состав экспертного совета вошли: директор театра Музкомедии Елена Редько, главный режиссер театра Владимир Подгородинский, художественный руководитель Одесского академического украинского музыкально-драматического театра им. В. Василько Игорь Равицкий, куратор Международного театрального проекта «OPENDOORS» Ирина Аверина, журналисты Олег Вергелис (Киев) и Александр Галяс (Одесса).

Именно они решат, кому отдать пальму первенства. Победитель Лаборатории будет объявлен 16 сентября.

Запасемся терпением.