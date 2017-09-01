В сентябре Одесскому зоопарку 95 лет

В сентябре Одесский зоопарк празднует день рождения, в этом году ему исполняется 95 лет. Об этом сообщили на странице зоопарка в Facebook. Одесситов и гостей города зовут на празднование юбилея в воскресенье, 10 сентября. Праздник начнется в 11:00. Всех присутствующих на центральной площади ожидают игры, конкурсы, танцы, ростовые куклы и многое другое.Кроме того, в зоопарке проведут творческий мастер-класс, где научат мастерить настоящие произведения искусства. Пока дети будут танцевать и играть с аниматорами, их родителям предлагают отдохнуть на гамаках и насладится природой. Создать праздничную атмосферу помогут танцевальные коллективы и вокалисты Одессы.