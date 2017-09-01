 
Информация к новости
  • Просмотров: 40
  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

В сентябре Одесскому зоопарку 95 лет

Категория: Новости

В сентябре Одесский зоопарк празднует день рождения, в этом году ему исполняется 95 лет. Об этом сообщили на странице зоопарка в Facebook. Одесситов и гостей города зовут на празднование юбилея в воскресенье, 10 сентября. Праздник начнется в 11:00. Всех присутствующих на центральной площади ожидают игры, конкурсы, танцы, ростовые куклы и многое другое.Кроме того, в зоопарке проведут творческий мастер-класс, где научат мастерить настоящие произведения искусства.  Пока дети будут танцевать и играть с аниматорами, их родителям предлагают отдохнуть на гамаках и насладится природой. Создать праздничную атмосферу помогут танцевальные коллективы и вокалисты Одессы.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 