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  • Просмотров: 43
  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Житель Белгорода-Днестровского покончил с собой

Категория: Новости

Житель Белгорода-Днестровского покончил с собой

Житель Белгорода-Днестровского покончил с собой с помощью поезда.

Трагедия произошла в районе железнодорожной станции «Тира»: машинист поезда Измаил — Одесса — Киев заметил лежащего на путях мужчину и предпринял попытку экстренного торможения. Однако остановить тяжёлый состав не удалось, в результате чего мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Следственная группа установила, что мужчина самостоятельно лёг на рельсы.

В настоящее время правоохранители расследуют все обстоятельства, приведшие к трагедии.



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