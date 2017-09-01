Житель Белгорода-Днестровского покончил с собой с помощью поезда.

Трагедия произошла в районе железнодорожной станции «Тира»: машинист поезда Измаил — Одесса — Киев заметил лежащего на путях мужчину и предпринял попытку экстренного торможения. Однако остановить тяжёлый состав не удалось, в результате чего мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Следственная группа установила, что мужчина самостоятельно лёг на рельсы.

В настоящее время правоохранители расследуют все обстоятельства, приведшие к трагедии.