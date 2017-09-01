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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Накануне в Одессе задержали чиновника областной администрации

Категория: Новости


Накануне поздно вечером на улице Бунина сотрудники СБУ задержали начальника областного управления молодежной политики и спорта   Вячеслава Березуцкого.

По имеющейся информации, он задержан по обвинению в получении взятки. И сотрудники СБУ дали понять, что это был не единичный случай.

По неофициальным данным, в момент задержания у чиновника было обнаружено две тысячи долларов, номера которых при задержании были переписаны.

Как сообщили в СБУ против задержанного открыто уголовное производство по статье 368 УК Украины ( получение взятки должностным лицом).

Отметим, что начинал Вячеслав Березуцкий, как активист «Автомайдана», затем вошел в т.н. «команду реформаторов» Михаила Саакашвили, из которой вышел со звучным скандалом.

Накануне в Одессе задержали чиновника областной администрации



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