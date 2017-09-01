От старых гвоздей до манящих осколков старинных амфор

Вот ведь как все получилось — неожиданно и как-то очень по-одесски: начавшаяся в мае реставрация Воронцовского комплекса, включающего и сам дворец и Колоннаду (бельведер), стала преподносить такие сюрпризы, что практически еженедельно все новые и новые исторические находки становились топ-темой в СМИ. Каждая находка, сопровождающая реставрацию исторического объекта, сделалась уникальным подарком. И задумайтесь только, как же щедро преподнесла их этим летом одесситам сама история!

И вот, наконец, все их собранными воедино можно увидеть на открывшейся выставке в Доме ученых, что стало большим событием и, как говорят в Одессе, «таки-да произвело впечатление». Могло ли быть иначе?!..

Эта выставка создана по итогам первого этапа научно-реставрационных работ на памятнике архитектуры национального значения. И все представленные на ней историко-культурные артефакты, выявленные в процессе архитектурно-археологических исследований, будь то старые гвозди, головка ангелочка или старая могильная плита (вот ведь отдельная тема!) с уничтоженного кладбища — сами по себе ценность. А если учесть, что вход на выставку бесплатный, то не удивительно, что она вызвала тот самый большой интерес, который проявляют одесситы ко всему, что связано с историей их родной Одессочки.

Итак, перед вами осколки древних амфор, артиллерийский снаряд и топливный бак от самолета времен Первой мировой войны, те самые надгробные плиты — и на иврите, и на русском языке, вмурованное и с трепетом извлеченное из Колоннады ядро, гвозди прошлых времен, фотографии обнаруженного во время реставрации грота — части усадьбы знаменитого князя Михаила Воронцова.

Как выглядела облицовочная плитка того унесенного ветром времени, вы тоже можете узнать, побывав здесь, равно как и присмотреться к дошедшим до наших дней обнаруженным осколкам «той» посуды, которая таки ну очень отличается от наших с вами тарелок-чашек. А еще (не дрожите от страха!) — кости (как рассказывают специалисты, пока еще неизвестно, чьи).

Особое место (впрочем, что здесь не особое?!) занимает головка ангела. Это часть статуэтки, которая кем-то и когда-то была вмурована в одну из колонн бельведера. Именно вмурована — может, на счастье, для долгой «жизни» самой Колоннады?

Как сами понимаете, такая выставка (а она пока первая) находок при реставрации — это всего лишь прелюдия к большой работе. Находки интересны, уникальны, они зачаровывают. Но они же задают ученым и много вопросов — что откуда взялось и почему. И ответить на них придется и реставраторам, и историкам, и архитекторам.

Всего в экспозиции несколько сот экспонатов. Каждый — уникален. Вот уж, в самом деле, прикосновение к живой истории, так щедро одарившей одесситов «кусочками» своих тайн и загадок!

Анатолий Изотов по этому поводу сообщает: «Выставка открыта. И снова впереди теперь много работы по реставрации. Архивная пыль и пыль строительная, новые открытия и следующий этап — этап восстановления конструкций и всего исторического архитектурного облика памятника старины Одессы… Подводя промежуточный итог, хочется сказать, что реставрация туризму не помеха, если она открыта и доступна каждому…».

Выставки открываются и закрываются. Что дальше? Пока это открытый вопрос.

Как рассказывает архитектор Андрей Черненко, принимающий участие в реставрации, все добытые артефакты должны изучаться. Что же до самих специалистов, то они надеются, что вскоре будет создана постоянно действующая экспозиция, посвященная периоду реставрации Воронцовского комплекса, равно и как и «подарков» от одесской Колоннады, то есть обнаруженных артефактов.

Мы ведь с вами и оглянуться не успеем, как эти насыщенные событиями и удивительными находками дни тоже уже станут нашей с вами историей, которую должны знать (уж во всяком случае, к этому стремиться) наши потомки…