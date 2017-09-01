 
Информация к новости
  • Просмотров: 79
  • Дата: Вчера, 19:30
Вчера, 19:30

От старых гвоздей до манящих осколков старинных амфор

Категория: Новости / История и культура / Статьи


От старых гвоздей до манящих осколков старинных амфор

Вот ведь как все получилось — неожиданно и как-то очень по-одесски: начавшаяся в мае реставрация Воронцовского комплекса, включающего и сам дворец и Колоннаду (бельведер), стала преподносить такие сюрпризы, что практически еженедельно все новые и новые исторические находки становились топ-темой в СМИ. Каждая находка, сопровождающая реставрацию исторического объекта, сделалась уникальным подарком. И задумайтесь только, как же щедро преподнесла их этим летом одесситам сама история!

И вот, наконец, все их собранными воедино можно увидеть на открывшейся выставке в Доме ученых, что стало большим событием и, как говорят в Одессе, «таки-да произвело впечатление». Могло ли быть иначе?!..

Эта выставка создана по итогам первого этапа научно-реставрационных работ на памятнике архитектуры национального значения. И все представленные на ней  историко-культурные артефакты, выявленные в процессе архитектурно-археологических исследований, будь то старые гвозди, головка ангелочка или старая могильная плита (вот ведь отдельная тема!) с уничтоженного кладбища — сами по себе ценность. А если учесть, что вход на выставку бесплатный, то не удивительно, что она вызвала тот самый большой интерес, который проявляют одесситы ко всему, что связано с историей их родной Одессочки.

Итак, перед вами осколки древних амфор, артиллерийский снаряд и топливный бак от самолета времен Первой мировой войны, те самые надгробные плиты — и на иврите, и на русском языке, вмурованное и с трепетом извлеченное из Колоннады ядро, гвозди прошлых времен, фотографии обнаруженного во время реставрации грота — части усадьбы знаменитого князя Михаила Воронцова.

Как выглядела облицовочная плитка того унесенного ветром времени, вы тоже можете узнать, побывав здесь, равно как и присмотреться к дошедшим до наших дней обнаруженным осколкам «той» посуды, которая таки ну очень отличается от наших с вами тарелок-чашек. А еще (не дрожите от страха!) — кости (как рассказывают специалисты, пока еще неизвестно, чьи).

Особое место (впрочем, что здесь не особое?!) занимает головка ангела. Это часть статуэтки, которая кем-то и когда-то была вмурована в одну из колонн бельведера. Именно вмурована — может, на счастье, для долгой «жизни» самой Колоннады?

Как сами понимаете, такая выставка (а она пока первая) находок при реставрации — это всего лишь прелюдия к большой работе. Находки интересны, уникальны, они зачаровывают. Но они же задают ученым и много вопросов — что откуда взялось и почему. И ответить на них придется и реставраторам, и историкам, и архитекторам.

Всего в экспозиции несколько сот экспонатов. Каждый — уникален. Вот уж, в самом деле, прикосновение к живой истории, так щедро одарившей одесситов «кусочками» своих тайн и загадок!

Анатолий  Изотов по этому поводу сообщает: «Выставка открыта. И снова впереди теперь много работы по реставрации. Архивная пыль и пыль строительная, новые открытия и следующий этап — этап восстановления конструкций и всего исторического архитектурного облика памятника старины Одессы… Подводя промежуточный итог, хочется сказать, что реставрация туризму не помеха, если она открыта и доступна каждому…».

Выставки открываются и закрываются. Что дальше? Пока это открытый вопрос.

Как рассказывает архитектор Андрей Черненко, принимающий участие в реставрации, все добытые артефакты должны изучаться. Что же до самих специалистов, то они надеются, что вскоре будет создана постоянно действующая экспозиция, посвященная периоду реставрации Воронцовского комплекса, равно и как и «подарков» от одесской Колоннады, то есть обнаруженных артефактов.

Мы ведь с вами и оглянуться не успеем, как эти насыщенные событиями и удивительными находками дни тоже уже станут нашей с вами историей, которую должны знать (уж во всяком случае, к этому стремиться) наши потомки…

Галерея

prev

От старых гвоздей до манящих осколков старинных амфор
От старых гвоздей до манящих осколков старинных амфор
От старых гвоздей до манящих осколков старинных амфор
От старых гвоздей до манящих осколков старинных амфор
От старых гвоздей до манящих осколков старинных амфор
От старых гвоздей до манящих осколков старинных амфор
От старых гвоздей до манящих осколков старинных амфор
От старых гвоздей до манящих осколков старинных амфор
От старых гвоздей до манящих осколков старинных амфор
От старых гвоздей до манящих осколков старинных амфор
От старых гвоздей до манящих осколков старинных амфор
От старых гвоздей до манящих осколков старинных амфор
От старых гвоздей до манящих осколков старинных амфор
От старых гвоздей до манящих осколков старинных амфор
От старых гвоздей до манящих осколков старинных амфор
От старых гвоздей до манящих осколков старинных амфор
От старых гвоздей до манящих осколков старинных амфор
От старых гвоздей до манящих осколков старинных амфор
next
и ещё фотографии ›


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 