Жители Шкодовой горы разблокировали дорогу и ушли мерзнуть домой

Протестующие против отсутствия тепла в их домах жители района Шкодовой горы разблокировали дорогу в Сухой порт, которую перекрывали пять дней.

По словам участников акции, такое решение они приняли после встречи с заместителем председателя Суворовской райадминистрации Александром Лященко, который заверил их в том, что договор между Фондом Госимущества и КП «Теплоснабжение города Одессы» уже подписан и подача тепла – дело пары дней.

Однако в случае если выяснится, что людей снова обманули, то блокирование дороги будет возобновлено.

Напомним, что вопрос о подаче тепла в этот микрорайон, где проживают более ста шестидесяти семей, «висит в воздухе» уже почти полтора месяца.