В Одессе будут ликвидировать пожароопасные отделочные материалы в школах и детских садиках

На ликвидацию последствий использования пожароопасных отделочных материалов в школах и детских садиках необходимо, по меньшей мере, 55 миллионов гривен.

Об этом в ходе аппаратного совещания сообщила директор департамента образования и науки Елена Буйневич.

По ее словам, для покрытия стен в ста семнадцати школах и детских садиках использовались пожароопасные материалы, в первую очередь, вагонка.

Теперь она убрана. Однако оставшиеся после этого «голые» стены нуждаются в ремонте.

И на это, по самым скромным подсчетам, необходимы пятьдесят пять миллионов гривен.

По словам чиновника, работы , очевидно, будут проводиться уже весной следующего года.

При этом Елена Буйневич особо предупредила, чтобы руководство школ не вздумало собирать на это деньги с родителей, поскольку средства будут выделены из городского бюджета.