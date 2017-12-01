 
Информация к новости
  • Просмотров: 69
  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

В Одессе будут ликвидировать пожароопасные отделочные материалы в школах и детских садиках

Категория: Новости


На ликвидацию последствий использования пожароопасных отделочных материалов в школах и детских садиках необходимо, по меньшей мере, 55 миллионов гривен.

Об этом в ходе аппаратного совещания сообщила директор департамента образования и науки Елена Буйневич.

По ее словам, для покрытия стен в ста семнадцати школах и детских садиках использовались пожароопасные материалы, в первую очередь, вагонка.

Теперь она убрана. Однако оставшиеся после этого «голые» стены нуждаются в ремонте.

И  на это, по самым скромным подсчетам, необходимы пятьдесят пять миллионов гривен.

По словам чиновника, работы , очевидно, будут проводиться уже весной следующего года.

При этом Елена Буйневич особо предупредила, чтобы руководство школ не вздумало собирать на это деньги с родителей, поскольку средства будут выделены из городского бюджета.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 