В Одессе воссоздали страшную страницу трагической истории

На улице Малой Арнаутской располагается Музей Холокоста – не самый известный (будем откровенны!) в городе. Посвящен он памяти жертв страшного и трагического периода в жизни многих людей, в частности евреев. Целью его создания было увековечение событий, произошедших в Украине во времена Холокоста, ведь это история еврейского народа, которую должен знать каждый, вне зависимости от своей национальности.

Музей, конечно же, заслуживает отдельного рассказа о нем, но сегодня мы остановимся на «новинке», которая не так давно появилась в одном из его залов. Речь идет о диораме с крошечными фигурками. И хотя само понятие «фигурки» нашептывает нам о чем-то позитивном и добром, на самом деле эта диорама так же трагична, как и основная тематика созданного в 2009 году Музея Холокоста.

Мини-диорама «Гетто в Транснистрии» создана одесским мастером-моделистом Евгением Капукой. Она изображает еврейское гетто на одесской Слободке, которое было устроено оккупантами в 1942 году.

В ней почти 90 фигурок. Каждая фигурка уменьшена примерно в 35 раз, что, однако, в целом воссоздает всю ужасную картину того периода в истории Одессы.

«Наш музей пополнился новой интересной экспозицией. Это диорама «Гетто в Транснистрии». Мою идею воплотил в жизнь Евгений Капука», – рассказывает директор Музея Холокоста Павел Козленко.

Несколько десятков фигурок иллюстрируют картину принудительного переселения евреев из Одессы в специальные лагеря, условия жизни в них.

Диорама воссоздала, по сути, истребление еврейского и цыганского населения Одессы и близлежащих городов Приднестровья осенью 1941 и зимой 1942 года румынскими войсками под контролем, руководством и по инициативе нацистской Германии.

Чуть-чуть страшной истории: только 17—25 октября 1941 года было расстреляно или сожжено заживо 25—34 тысяч одесских евреев. Поводом для начала массовых убийств послужил взрыв в здании НКВД на ул. Маразлиевской, в котором расположились румынская военная комендатура и штаб румынской 10-й пехотной дивизии. Под обломками погибло 67 человек, в том числе 16 офицеров. Ответственность за взрыв была возложена на евреев и коммунистов.