До конца следующего года очередь в детские сады в одесской области сократится вдвое

Такое поручение дал в ходе аппаратного совещания губернатор Максим Степанов.

Он отметил, что в прошлом году благодаря принятым мерам удалось сократить очередь в детские сады с десяти до восьми с половиной тысяч.

Однако, по его убеждению, этого недостаточно.

И за год очередь должна «ужаться» вдвое!

По мнению главы региона, этого можно добиться как за счет строительства новых детских садов, так и создания дошкольных подразделений в общеобразовательных школах.

Отметим, что на территорию непосредственно города эта программа не распространяется. Однако Максим Степанов выразил убеждение, что «…Одесса в этом отношении так же сделает большой шаг вперед!»

Напомним, что создание новых детских садиков является одним из приоритетов городского совета.