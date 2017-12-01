«Вот дом, что построил…», или Где в Одессе можно увидеть старинную рулетку

Одесса — барышня избалованная, ее удивить чем-то «этаким» довольно трудно, в том числе и диковинными музеями. У нас в этом смысле и катакомбные музеи имеются, и Музей контрабанды, и Интересной науки и даже «странствующий» Музей кукол. Но, кажется, мы все же не уходим от идеи продолжать и продолжать поражать воображение. Подумать только: совсем недавно открыли еще один музей, одно название которого, как минимум, удивляет — Музей бетона.

«Вот дом, что построил…»: это стихотворение в переводе Маршака знали давным-давно еще советские дети, а ребятня продолжает во все времена задавать вопрос: так из чего же и как строится дом? Теперь можно для «полного ответа» на этот вопрос привести свое чадо сюда, в Музей бетона, расположенный на территории Комбината малоэтажного домостроения на Николаевской дороге. Кстати, вам и самим будет любопытно, что же это за музей такой, чем интересен?

Во-первых, он пока единственный в Украине, и если вы хотите узнать, какими циркулями пользовались советские инженеры и как выглядит старая-старая линейка, то вам сюда. Кстати, что из себя представлял в советские времена кабинет главного инженера (между прочим, очень скромный) строительного комбината, вы тоже сможете здесь увидеть.

В музее собрали несколько сотен экспонатов. И хотя именуется он Музеем бетона, но здесь вам расскажут все-все о том, что так или иначе связано со строительством, которое было, которое есть сегодня и даже вместе с вами заглянуть в будущее.

Здесь вам покажут измерительные приборы (к примеру, штангенциркуль 1967 года), старушку металлическую австрийскую рулетку1890 года, которая, между прочим, дошла до наших дней в отличном состоянии — хоть сейчас пользуйся.

А еще здесь можно прикоснуться к самым разнообразным образцам строительных материалов, которые использовались в различные эпохи для изготовления бетона и строительных сооружений.

И, кстати, именно здесь вы узнаете, что не так уж «скучна» и специфична тема бетона. Бетон — это не только материал для фундамента крепкого дома, но и материал для творчества. Сейчас из некоторых его видов можно изготовить пепельницы, подсвечники, даже крошечные фигурки — настоящие произведения современного прикладного искусства.

Приятен и тот факт, что музей открыт для всех желающих, а вход в него бесплатный.