Обновленное хирургическое отделение открылось в Лиманской центральной районной больнице Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба Лиманской районной администрации.

Внутреннее помещение отделения капитально отремонтировали за счет средств районного бюджета.

По словам главврача ЦРБ Татьяны Таран, в одном блоке сконцентрировали все необходимое для внедрения телемедицины (цифровой рентген аппарат, УЗИ, фиброгастроскоп), ургентную лабораторию, современное приемно-диагностическое отделение.

Закуплена компьютерная техника, оборудованы рабочие места врачей, продолжается подготовка к созданию единой электронной базы пациентов для объединения всех уровней медпомощи в современную эффективную сеть.

В хирургическом отделении внедрена лапароскопия, артроскопия, металлоостеосинтез и т.д.

"Такое хирургическое, реанимационное, приемное отделение есть не у каждого городского медучреждения. Тут работают высококвалифицированные специалисты, которые быстро получают новые знания. Пациенты приезжают сюда из других районов и областного центра", - подчеркнул председатель Лиманской районной администрации Василий Приймак.