В Одесском регионе на улицах стреляют уже не только из пистолетов. Но и из гранатометов!

Автор: Александр Михайлов «Слово»
Такой вопиющий случай произошел накануне в Белгороде-Днестровском.
Там неизвестный ночью выстрелил из ручного противотанкового гранатомета по зданию кафе. В результате одна из стен помещения была разрушена.
На месте работает оперативно-следственная группа, взрывотехники, кинологи.
По информации ГУНП, найден тубус от ручного противотанкового гранатомета, фрагменты снаряда и ряд других вещдоков. По факту случившегося начато уголовное производство по статье 296 (хулиганство).
По этой статье виновному грозит наказание в виде лишения свободы до семи лет.
Однако для этого его еще предстоит установить и задержать. По информации пресс-службы ГУНП, этим занимается усиленная оперативно-следственная группа.