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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

В Одесском регионе на улицах стреляют уже не только из пистолетов. Но и из гранатометов!

Категория: Новости


В Одесском регионе на улицах стреляют уже не только из пистолетов. Но и из гранатометов!

Такой вопиющий случай произошел накануне в Белгороде-Днестровском.

Там неизвестный ночью выстрелил из ручного противотанкового гранатомета по зданию кафе. В результате одна из стен помещения была разрушена.

На месте работает оперативно-следственная группа, взрывотехники, кинологи.

По информации ГУНП, найден тубус от ручного противотанкового гранатомета, фрагменты снаряда и ряд других вещдоков. По факту случившегося начато уголовное производство по статье 296 (хулиганство).

По этой статье виновному грозит наказание в виде лишения свободы до семи лет.

Однако для этого его еще предстоит установить и задержать. По информации пресс-службы ГУНП, этим занимается усиленная оперативно-следственная группа.



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