Реставрация дома Руссова начнётся уже в этом году

Проектно-сметная документация первого этапа противоаварийных и реставрационных работ в сгоревшем ещё в 2009 году доме Руссова к настоящему времени готова и согласованна.

Об этом сообщил журналистам начальник горуправления капитального строительства Одессы Борис Панов. Чиновник отметил, что первый этап реставрации включает в себя противоаварийные работы на сохранившихся конструкциях здания и на фасаде. Сметная стоимость проекта — 119 миллионов гривен, а разработчиком документации является научно–производственный центр «Экострой». Руководитель этого НПЦ Владимир Суханов рассказал, что при разработке его специалисты использовали «неформальный подход» к действующим строительным нормам и правилам. Кроме того, по его словам, на данный момент в сгоревшем здании полностью отсутствуют инженерные сети, практически отсутствуют окна и двери, а также утрачены множество перекрытий (сохранились стены и фундамент).

При оценке технического состояния дома Руссова эксперты оценивали лишь сохранившиеся элементы, которые формируют несущий остов здания, находящийся в неудовлетворительном состоянии. Тем не менее, в «Экострое» разработали проектную документацию противоаварийных работ, которые позволят восстановить эксплуатационную пригодность несущей системы здания, и основной упор сделан на усиление фундамента. Кроме того, будет проведена гидроизоляция стен, подвала и фундамента, а также усиление и реконструкция части сохранившегося перекрытия над первым этажом. Эту конструкцию решили сохранить, так как она, по словам Владимира Суханова, является «интересным конструктивным элементом», который уже практически полностью отсутствует в Одессе (кирпичные своды по металлическим балкам). Подготовленный проект предусматривает сохранение и усиление этого перекрытия.

Добавим, что также будут установлены новые перекрытия между этажами и полностью восстановлены утраченные шатёр, башни и эркеры. Как подчеркнул Суханов, после завершения первого этапа работ внешний вид дома Руссова восстановится примерно на 60%. Кроме противоаварийных и восстановительных работ внутри здания восстановят и элементы декора и скульптурные композиции, украшавшие его. Осуществить это поможет выполненное центром строительных технологий Remmers (Германия) 3D-сканирование, которое позволило измерить сохранившиеся элементы с точностью до миллиметра. Также разработчики разработали и утвердили паспорт отделки здания (был восстановлен «родной» цвет здания).

Как отметил начальник управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского горсовета Андрей Шелюгин, дом Руссова будет полностью восстановлен в своём историческом и аутентичном виде. 16 января должен быть объявлен тендер на проведение работ.