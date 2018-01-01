Проукраинские сторонники «европейских ценностей» получили серьезный политический удар.

Причем не где-нибудь, а самом центре Европы. В наиболее, пожалуй, благополучной стране «новой Европы» - Чехии.

Там на президентских выборах уверенную победу одержал нынешний глава государства Милош Земан, который во втором туре голосования набрал около 52% голосов избирателей. В то время как его основной противник – глава чешской Академии Наук Иржи Драгош –только 48%.

Напомним, что 73-летний Милош Земан, возглавлявший чешское государство на протяжении прошедших пяти лет, известен своей активной позицией по снятию санкций с России, неприятием квот на размещение в стране мусульманских беженцев и признанию присоединения Россией Крыма как «свершившегося факта».

В то же время его оппонент Иржи Драгош, наоборот, известен своей приверженностью к т.н. «европейским ценностям», и поддержкой продления и усиления санкций против России.

Именно с его победой связывали свои надежды не только украинские «ура-патриоты», но и многочисленные «евроооптимисты» по всему континенту.

Свои расчеты они строили на двух основных факторах – результатах опросов, свидетельствовавших о преобладающей поддержке Иржи Драгоша в крупнейших городах страны – Праге и Брно. А также на том, что именно в его пользу высказалось подавляющее большинство участников выборной кампании, «отсмеявшихся» в первом туре.

Однако, на практике оказалось, что преобладание электоральной поддержки жителей крупных городов всё же не компенсирует отторжения населением остальной территории страны.

Таким образом, некоторые аналитики уже связывают нынешнюю победу Милоша Земана в Чехии с прошлогодним триумфом Дональда Трампа в США. В том плане, что «…и то, и другое событие являются, своего рода, выразительным средним пальцем, показанным провинцией политическому истеблишменту страны!»

Разумеется, в отличие от США, Чехия является парламентской республикой. И в ней Президент выступает в роли только формального главы государства. Однако, принимая во внимание объем его церемониальных функций и тот факт, что его кандидатура выбирается гражданами напрямую, делает победу Милоша Земана знаковым фактором, определяющим позицию большинства населения по целому ряду знаковых внутренних и международных вопросов. С которыми парламент и правительство страны просто вынуждены будут считаться!