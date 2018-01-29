Дело по коррупционерам "Укрпочты" передано в суд

Военная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении задержанных на взятке должностных лиц Одесской дирекции ПАО «Укрпочта». Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины. Военная прокуратура Одесского гарнизона Южного региона Украины завершила досудебное расследование в отношении директора и начальника отдела Одесской дирекции ПАО «Укрпочта», которые обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Следствием установлено, что за принятие и положительное рассмотрение заявления о предоставлении в аренду государственного недвижимого имущества с правом последующего выкупа и принятие решения о выставлении помещений ПАО «Укрпочта» на аукцион (формированием соответствующего лота в системе «Прозоро»), чиновники требовали и получили от предпринимателя неправомерной выгоду в сумме 9 тыс. 600 долларов США.

В октябре прошлого года во время передачи оговоренной суммы взятки указанных должностных лиц задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины. Им сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Постановлением следственного судьи оба чиновника отстранены от занимаемых должностей.

26 января обвинительный акт по делу направлен в Приморский районный суд г. Одессы для рассмотрения по существу.