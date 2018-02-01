Почти 10 тысяч человек в Одесской области заболели гриппом за последнюю неделю

На текущей неделе в Одесской области было зарегистрировано 9 тысяч 895 случаев заболевания гриппом и респираторными инфекциями, что на 2% ниже показателей недели предыдущей.

Главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения облгосадминистрации Людмила Красницкая подчеркнула, что в целом «ситуация в области и городе Одессе более-менее спокойная»: уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 47%. Людмила Красницкая также отметила, что после того, как в одесских школах закончился вызванный вспышкой кори карантин, заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей незначительно выросла — на 4,2%.

«При этом количество заболевших в возрасте от нуля до четырёх лет продолжает снижаться», — добавила специалист.

Кроме того, меньше на 2% стали болеть взрослые и на 9% снизились показатели госпитализации (к настоящему времени в больницах находятся 207 человек).

«Расценивать заболеваемость гриппом и респираторными инфекциями как начало эпидемического подъёма у нас пока нет оснований. Циркуляция вирусов осталась прежней. Выявлен вирус гриппа В, четыре случая, а также один случай А (H1N1)», — сообщила Людмила Красницкая.