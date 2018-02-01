В год Собаки возможно все

Вот и остался позади первый месяц 2018 года, а мы готовимся к тому, чтобы встречать Новый год по восточному календарю. Да, 16 февраля наступает год Желтой Собаки. Какие события мы можем ожидать в «собачьем» году рассказывает нам астролог-психотерапевт Надежда Кологривова.

Легкая перезагрузка

Легенда гласит, что Будда, после того как исполнил все свои земные дела и решил уйти на покой, призвал к себе двенадцать животных, чтобы попрощаться с ними. В награду за верную службу и на память о себе он оставил для каждого из них возможность управлять судьбами людей раз в двенадцать лет. Так в восточной мифологии и астрологии возник пантеон -двенадцать тотемных животных. Нынешним, 2018-м годом управляет СОБАКА.

Особенность его в том, что приход восточного Нового года предваряет солнечное затмение, которое состоится 15 февраля в 23часа 04 минуты. Это достаточно необычное явление и оно имеет важное значение.

Испокон веков самыми важными светилами для людейявляются Солнце и Луна. Солнце олицетворяет Жизнь, Возрождение, Луна связана с Темнотой, Уходом, Потусторонним миром. Действительно, на этом символизме основаны легенды, мифы и сказки разных народов, и смысл у них всегда один – когда заходит Солнце, на Земле замирает жизнь. Давным-давно человечество пыталось предсказать возможные события наступающих времен с помощью наблюдений за светилами. Древние гороскопы представляли собой глиняные таблички, на которых ученые мужи фиксировали прохождение планет на небосклоне. Такому астрономическому событию, как затмение, уделяли особое внимание.

Итак, мы можем утверждать, что затмение фактически определяет настроение и оттенки наступающего года. И солнечное затмение, которое произойдет 15 февраля, накануне наступления восточного Нового года 16 февраля, устроит нам перезагрузку, как минимум, на ближайшие полгода. Любые предстоящие события в этот период становятся более концентрированными и воздействуют на нашу судьбу интенсивнее, чем обычно.

Начнется процесс обновления, какого, может быть, мы никогда не испытывали в своей жизни. У кого-то, и этим будет управлять соединение Луны в Венере в знаке Водолея, проявятся способности к ясновидению. Других посетят научные и творческие озарения. А кому-то придется расстаться с поддерживающими его в последние годы иллюзиями. Этого не надо бояться, так как новое всегда несет с собой разрушение старого.

В день затмения постарайтесь, прислушайтесь к себе, чтобы понять – чего вы хотите, с чем дальше можете и должны идти по жизни? Хорошо во время затмения принести в дом источник света – новую лампу, пусть самую простую, или свечу. Зажигая их, вы привлекаете силы света в свой дом.

Хотелось бы также отметить, что напряженное взаимодействие Луны и Венеры с Юпитером подтолкнут многих к мысли, что пора менять работу. Вот как раз этого делать и не стоит. Ну, а если вы все же решитесь на это, постарайтесь не спешить и все еще раз продумать и проверить. В любом случае, стоит подождать дней 10-12 после затмения и тогда что-то предпринимать.

Собаку можно обучить

Символизм Собаки очень древний, и он безусловно имеет отношение к Солнцу. Вспомним, что египетского бога Анубиса изображали с собачьей головой. Анубис – страж подземных ворот, границ, он не дает темному началу смешиваться со светлым. По легенде Анубис заключил врагов Света в темницу.

Наш верный спутник, собака, также защищает нас от врагов. Он предан, смел, умеет дружить и веселиться, но никогда не забывает про службу. Он также помогает нам в добывании пищи. Еще один символ Собаки – плодовитость во всех смыслах этого слова, так что многие семьи 2018 году ждет пополнение.

Не будем забывать, что собаку можно обучать, дрессировать. Так что в течение этого непростого, но очень интересного года, мы можем постараться направить судьбу в ту сторону, которая нам нужна. Возможно, именно в 2018 году у нас получится сделать то, что мы давно хотели.

Вспомним еще раз египетского бога Анубиса. Он также считается хранителем ядов и целителем. Итак, этот год может стать исцелением от многих заболеваний.

Какие явления года могут стать в вашей жизни определяющими, вы можете понять, обратившись к ретро-событиям. Двенадцать лет назад, то есть в 2006 году, также на земле царствовала Собака. Припомните события того года и наложите их на нынешние. То, что началось в 2006-м, получит свое завершение в 2018-м году.

Мы можем заглянуть еще дальше, последовательно отнимая от каждого последующего года Собаки по 12 лет. У нас получатся 1994, 1982, 1970,1958, 1946, 1934 года и так далее. Безусловно, события, происходящие тогда, не могут и не будут повторяться в точности в нынешнее время, имеется в виду их символизм и направление воздействия.

Два ежа

Не будем забывать, что двадцатого марта по зороастрийскому календарю наступает год Ежа. Его символизм подтверждает составленные на год Собаки прогнозы. Еж – известный оберег. Своими иголками он охраняет дом от злой напасти и вовремя предупреждает, если к порогу подбираются враги. Когда еж сворачивается в клубок, он становится похож на солнышко, а его иголки символизируют лучики солнца. Итак, Еж, как и Собака, принадлежит к солярному символу. Интересно, что различают два типа ежиков – с похожими на свиную и собачью мордочками. Первый пророчит обильный год, а второй является сильным оберегом.

В древнем Египте еж был символом хороших волос, в Китае – символом богатства. У этих и у многих других народов ежа не обижали, а наоборот, привечали его, прикармливали. Так что если к вам во двор (или в дом!) пожаловал еж, напоите его молоком и постарайтесь с ним подружиться. В любом случае это маленькое забавное животное не доставит вам особых хлопот. Год Ежа гласит – природа защищает невинного и терпеливого. Проявите терпение и заботу к друзьям нашим меньшим, будь то собака, кошка, еж или раненая птица. И природа ответит вам сторицей.

Для разных знаков в год Собаки

Крыса

Сама по себе умна, запаслива, хитра. Казалось, никто особенно ей не нужен. Однако год Собаки добавит в ее характер долю благородного сострадания к нуждающимся. Сочетание ума, быстроты реакции и умения добиться своего со склонностью оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, даст Крысе возможность добиться большого успеха.

Бык

и Собака друзья в веках. Они всегда вместе сопровождали человека в его труде и отдыхе. Благородство Быка, его умение трудиться даст Быку в год Собаки многие блага, если он сумеет преодолеть бычье упрямство в стремлении поменять в этом году работу. Стоит побольше уделять внимание семье.

Тигр

Для этого грозного животного наступающий год будет более спокойным, чем предыдущий. Его огненный солнечный темперамент уравновесит устойчивость Собаки. Любые уже существующие союзы, как личные, так и профессиональные, укрепятся. Если же Тигр пожелает в этом году заключить союз, то он сохранится на долгие годы. А любые предприятия, в том числе и те, что относятся к оздоровительным процедурам или отказу от вредных привычек, увенчаются успехом.

Кролик или Кот.

Это год инициативы и активных действий. Главное при этом Кролику не испугаться и не прятаться где-нибудь в укромном месте, надеясь пересидеть наступающие перемены. Наоборот, ему надо идти вперед и делать то, что предлагают обстоятельства. По дороге можно путать следы. На всякий случай, чтобы враги не выследили.

Дракон.

Что тут скажешь? Особой дружбы Дракон ни с кем не водит, нечего ему ожидать и от Собаки. Она его во двор не пустит (если получится), и содействие не окажет. Год нейтральный. При этом Дракон, без суеты и помощи со стороны, и сам сделает все, что задумывал на этот период.

Змея.

Для этого знака год хорош по многим показателям. Также, как Собака, Змея сопровождает пантеон Богов и поэтому может рассчитывать на удачу. Змея является и символом медицины. Она сможет исцелить себя сама, главное – вовремя обратить внимание на недомогание. В этом годуЗмею ожидают духовные достижения, которые, к тому же, несут улучшение благосостояния.

Лошадь.

Этому благородному животному, не отлынивающему от работы, но все же влюбленному в свободу, скорее всего в этом году придется со своей свободой расстаться. Но жалеть нечего –брак сложится удачно. Так что женитесь, выходите замуж, начинайте новые проекты, задумывайте невероятные дела – все у вас получится. Главное при этом – не нестись слишком быстро и иногда проверять, по какой дороге бежите.

Коза.

Символ постоянного беспокойства, Коза никогда не может усидеть на месте и вступает споры со всеми подряд, часто без особой надобности. Собака заразит ее своим спокойствием и даст возможность обрести внутреннее равновесие. Строптивость Козы значительно уменьшится, она перестанет тратить энергию на ненужные споры, а исполнение желаний возрастет в геометрической прогрессии.

Обезьяна.

Хоть кажется, что она просто кривляка, но это неправда. Обезьяна артистка по жизни, что не мешает ей со взвешенной прагматичностью относиться к жизненным благам и уметь их добывать. Правда, обычно получается так, что сколько она добывает, столько и тратит. Собака дружит с Обезьяной и поможет ей заработать сверх необходимого, да так, что кое-что можно будет и спрятать про запас.

Петух.

Конечно, Петух – солярный символ. Кто, как не он, возвещает о восходе Солнца? И для него этот год будет благоприятен. Однако Петуху стоит научиться отличать своих от чужих и друзей от врагов, чтобы не расточать свои силы напрасно. В этом году благоприятно обучение, это даст перспективы в работе.

Собака.

Собака собаке друг, товарищ и брат. Год для этого знака будет удачным по всем направлениям, если при этом Собака не станет отказываться от помощи друзей. Домашний уют принесет много радости, а работа не будет столь обременительной, как в прошлые годы. Полезно уделить внимание поступающей информации и быть всегда осведомленным, ведь известно – защищен тот, кто предупрежден.

Кабан или свинья.

Стоит обратить внимание на то, что они едят, причем в прямом и в переносном смысле. Будьте избирательны со всем, что попадает в круг ваших интересов, начиная от информации, которая может быть ложной, до некачественной пищи. Этот год может стать годом кардинальных перемен для вас и ваших семей.

Залог успеха

Древние говорили – стремись быть таким, каким представляет себе тебя твоя собака. Образ почти идеальный и практически недостижимый. Но именно в этом году мы должны стремиться к идеальному, и тогда все у нас получится.