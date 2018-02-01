Есть ли жизнь после Майдана? ВИДЕО

На момент распада СССР независимая Украина оказалась наиболее промышленно развитым осколком огромного государства – а значит, и наиболее экономически перспективным. Теперь, 27 лет спустя, на месте многих украинских заводов одни руины, другие стремительно разоряются, и особенно этот процесс усилился после 2014 года.

Со временем в Украине будет «добит» весь военно-промышленный комплекс, считает бывший министр экономики Украины Виктор Суслов. Он уверен, что Запад целенаправленно приводит в упадок ведущие украинские предприятия, доставшиеся ей после распада СССР. Суслов напомнил слова бывшего посла США на Украине Джеффри Пайетта, который в 2016 году заявил, что Вашингтон видит в Киеве лишь «аграрную сверхдержаву».

«До свидания, украинцы. Ваша задача – пахать и сеять, но не развивать промышленность. Понятно, почему не будет никаких инвестиций в высокотехнологичные сферы, потому что ни Европе, ни США не нужна конкуренция со стороны развитой Украины», – заявил Суслов в эфире телеканала NewsOne.

Капитализм удивительный строй, передовые умы человечества, ему предсказывали гибель еще сто лет назад, но он все еще жив, постоянно мимикрируя, грабя и разоряя периферийные зоны, он продлевает себе жизнь.

Из истории мы знаем, что он способен ради коммерческой выгоды создавать на своей периферии докапиталистические секторы производства. Примером может служить рабство в Луизиане, которого там до того никогда не было. Быстрое расширение хлопчатобумажной промышленности на Дальнем Юге после изобретения хлопкоочистительной машины резко повысило спрос на рабский труд в южных штатах, что дало новый импульс рабовладению.

Мировой экономический кризис, начавшись как глобальный всемирный банковский кризис, тут же обнаружил себя как кризис менеджмента. И пока капитализм породит новый менеджмент, который выстроит новый маркетинг, пройдет время, это время надо за счет кото-то прожить. Естественно этим «кто-то» опять станет периферия. Конечно, на нас свет клином не сошелся. Ограблены будут страны периферийного капитализма по всему миру, не станет исключением и Россия, разграблению которой, по замыслу планировщика, должна поспособствовать Украина. Изящество замысла состоит в том, что за это не предполагается даже тридцать серебряников, все будет проделано «за даром» в рамках борьбы с российской агрессией.

Беда нашего восприятия состоит в том, что мы видим капитализм как бренд, как красивую картинку. А в основе восприятия любого бренда лежит миф, легенда, обязательно воспринимаемые не критически. Вот эта некритичность восприятия сыграла в итоге и с нами на обоих Майданах достаточно злую шутку. Виртуализация современного нам информационного общества обеспечило такое сильное воздействие на наше сознание рекламно-пропагандистских посланий, что мы перестали замечать реальность, которая давно уже против нас.