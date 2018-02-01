Второй одесский – дважды переименованный…

Мы порой так привыкаем к устоявшимся названиям, что часто даже не задумываемся, как необычно звучит, к примеру, такое название, как «улица Сабанеев мост». Вдумайтесь только: и улица, и мост, и все это связали воедино. А ведь, по сути, так и есть: небольшая улица в центре Одессы, на которой «умудрились» расположиться сразу несколько исторических зданий, является и улицей, и (главное!) мостом. И это, между прочим, является достопримечательностью, о которой мы впопыхах, проходя или проезжая по ней, даже не задумываемся…

Сабанеев мост имеет свое магическое число – «два». Его дважды открывали, дважды переименовывали. Более того, это второй в истории города мост Одессы – после моста Новикова.

Назван наш «старичок» (по предложению графа Воронцова) в честь Ивана Васильевича Сабанеева – генерала, участника суворовских походов, героя Отечественной войны 1812 года. Это был образованный и общительный аристократ, друживший с Пушкиным (кстати, именно он подсказал поэту сюжет повести «Метель»). С 1816 года он проживал в Одессе, владея домом по адресу Надеждинская (теперь – Гоголя), 10. Владел обширным собранием книг, значительную часть которого подарил открывшейся публичной библиотеке. В знак заслуг генерала перед городом и империей, при строительстве моста ему и было присвоено имя Сабанеева.

В очертаниях этого моста, как рассказывают краеведы, можно узреть схожесть со старым Вестминстерским мостом Лондона. Вероятно, потому что строился Сабанеев мост военным инженером А.М.Казариновым по проекту английского инженера Дж.Аптона (его часто называют Уоптоном). Архитекторами моста стали Боффо и Торичелли.

Строительство моста (тридцатые годы 19-го века) наткнулось на разнообразные технические трудности, проходило сложно. После его открытия стали появляться трещины. Пришлось провести реконструкцию, после которой его открыли во второй раз.

В советское время мост дважды переименовывали – в честь Карла Маркса и просто в «Северный», но названия как-то не прижились. Он так и остался Сабанеевым, дав позже название и улице, по которой проходит.

Мост проходит над Военным спуском – далеко не самым «живописно-романтическим» местом в городе. Между тем именно благодаря этому наш герой-мост сумел сняться во многих фильмах.

Резкие изгибы узкой дороги и низкие темные пролеты самого моста создавали необходимое «тревожное настроение», поэтому, видимо, множество революционных сцен в советском кинематографе были сняты именно под нашим мостом.

Пролеты моста и сам Военный спуск, над которым он перекинут, и в самом деле стали натурой для множества фильмов. Кстати, первый фильм, сцены которого снимались именно здесь, появился еще в 20-е годы прошлого века. Это был знаменитый в те времена фильм «Беня Крик». А помните сцену с противогазами из «Золотого теленка»? Она ведь тоже снималась именно на Военном спуске, под Сабанеевым мостом. Его пролеты отлично вписались в исторические кадры, когда Остап Бендер теряет гражданина миллионера Корейко «среди одинаковых резиновых харь»… Да только ли эти фильмы! Сабанеев мост – почти как наши атланты на Гоголя – настоящая кинозвезда!

И вот ведь удивительное дело: почему-то очень часто с этим мостом связаны две грубейшие ошибки, которые делают не только гости города, но зачастую и сами одесситы. Так, Сабанеев мост часто называют почему-то Сабанским (в Одессе есть такой переулок, но это вовсе не мост, и ведет он в парк им. Т.Г.Шевченко). А табличка, сохранившаяся с давних времен и вмурованная в сам мост, которая гласит «Мост Сабанеева», часто приводит к другой смешной… как бы это… неточности. Почему-то некоторые, прочитывая этот текст, считают, что Сабанеев – это инженер или архитектор, который и строил этот мост.

Впрочем, самому мосту все это нисколько не грозит. Сейчас он выглядит уютно и радует глаз (ну разве что граффитчики, как это у нас водится, изрисовали его пролеты на Военном спуске). А ведь еще несколько лет назад наши СМИ то и дело печатали печальные фото моста, на котором «красовались» покосившиеся фонари, уродующие маленькую историческую улицу, имеющую столь необычное название – улица Сабанеев мост…