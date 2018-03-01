Стимулирование благонадёжности

Общество, в котором этические границы постоянно размываются, происходит распад личности, нет даже элементарных сдержек – что добродетель, что бесчестие, когда вся нация руководствуется лишь интересами, такое общество деградирует до уровня борьбы за существование, до животного уровня.

Не правда ли, как точно автор этих слов обрисовал бедственное состояние и с каждым днём всё более расшатываемые моральные устои украинского общества. А вот мы с вами и не угадали, дорогие мои читатели! Слова эти написаны известным китайским политологом Дэн Юйвэнем о современной ситуации в Китае.

И он не одинок в своей неутешительной оценке: по мнению большинства китайских интеллектуалов, общество, где честный гражданин считается лузером, где сплошь и рядом подделываются лекарства, продукты питания и другие товары, где даже встречаются лжемонахи, собирающие пожертвования на улицах, где на всех уровнях процветает коррупция, где финансовые махинации стали нормой жизни, – такое общество нуждается в срочном упорядочивании, в восстановлении морали.

В начале 80-х годов прошлого века в Китае были осуществлены реформы, превзошедшие самые смелые надежды. С тех пор рост ВВП страны измеряется двухзначной цифрой. Около 400 млн человек – больше, чем все население США – попрощались с беспросветной нищетой, пополнив ряды среднего класса. Страна стала своеобразным аналогом сборочного конвейера всей планеты. Колоссальные средства направлялись в образование, прежде всего – математическое и техническое, результатом чего стал постоянный рост позиций китайских университетов в мировых рейтингах. До неузнаваемости изменился облик крупных городов КНР: на месте лачуг выросли небоскребы и многоуровневые развязки, а по протяженности высокоскоростных автомагистралей Китай по праву соревнуется с Соединенными Штатами.

Невиданные успехи в экономике и хозяйствовании в последнее десятилетие позволили Китаю перейти к активной внешней деятельности: сначала китайцы скупили множество источников сырья в Африке, Азии и Латинской Америке (зачастую непосредственно с местными коррумпированными элитами), а затем инвестировали миллиарды и миллиарды долларов в строительство в этих странах портов, железных дорог и военных баз. В прошлом году власти КНР анонсировали суперглобальный проект «Один пояс – один путь», подразумевающий строительство транспортных коридоров через весь евразийский материк к Западной Европе, странам Персидского залива и в Африку.

Откровенно признавая, что подобный прогресс при всём при этом меньше всего отразился на производственной и поведенческой культуре жителей КНР, китайцы решили, что настало время подарить миру новое изобретение в социальной сфере, сопоставимое по своему масштабу с созданными Китаем в давние времена бумагой, порохом и компасом.

Дорогие мои читатели, представьте себе мир, где есть высший разум, судья, всевидящее око, которое знает о тебе такое, чего не знают окружающие. Оценивается каждый твой поступок, мелкие прегрешения не остаются незамеченными и записываются тебе в минус, а добрые дела улучшают твои позиции. Человечество всегда пыталось создать подобную систему на уровне религии: общим местом для большинства верований было наличие догмы, что как бы человек себя не вёл, небо все видит, и всем обязательно воздастся по заслугам. Такая картина мира много тысяч лет успешно существовала только на уровне веры. Но теперь, с появлением цифровых технологий, она становится реальностью. Китай стоит на пороге внедрения системы социального кредита или социального доверия.

««Большой брат» следит за тобой» или инструмент мобилизации общества

Став во главе Китая, Си Цзиньпин начал с жесткой борьбы с коррупционерами в рядах партийцев, а теперь намерен наводить порядок во всем обществе. Цель была заявлена уже в 2012 году, а в 2014 году Госсовет КНР опубликовал новый документ – «Программу создания системы социального кредита (2014–2020)». Из программы следует, что к 2020 году не только каждая компания, но и каждый житель Китая будет отслеживаться и оцениваться этой системой в режиме реального времени. Рейтинг доверия физлиц будет привязан к внутреннему паспорту. Рейтинги будут публиковаться в централизованной базе данных в интернете в свободном доступе.

Обладатели высокого рейтинга будут пользоваться различными социальными и экономическими льготами. А тем, у кого рейтинг будет плохой, придется страдать – на них обрушится вся мощь административных санкций и ограничений. Главная задача, и это прямым текстом указывается в «Программе Госсовета», чтобы «оправдавшие доверие пользовались всеми благами, а утратившие доверие не могли сделать ни шагу».

В середине декабря 2016 года Си Цзиньпин на заседании Политбюро ЦК КПК заявил: «Для борьбы с острой проблемой недостатка доверия нужно крепко взяться за создание системы оценки надежности, покрывающей все общество. Нужно совершенствовать как механизмы поощрения законопослушных и добросовестных граждан, так и механизмы наказания тех, кто нарушает закон и утратил доверие, чтобы человек просто не осмеливался, просто не мог потерять доверие».

Система уже работает в пилотном режиме примерно в тридцати городах Китая. Передовиком в этом деле стал город Жунчэн, в провинции Шаньдун. Всем жителям города (670 тысяч человек) присваивается стартовый рейтинг 1000 баллов.

Так, дополнительные баллы будут начисляться за отсутствие нарушений закона, неукоснительное соблюдение правил дорожного движения, общественную и волонтерскую активность, почтительное отношение к согражданам, уважение к старшим, заботу о родителях, ответственное исполнение собственных родительских обязанностей, а также соблюдение ограничений в рамках государственных программ планирования семьи. Также будут вознаграждаться успешность в учебе, своевременная уплата налогов, кредитных и коммунальных платежей. Начисляться дополнительные баллы будут и за «правильные», с точки зрения властей, покупки. К примеру, человек, регулярно покупающий подгузники, – заботливый родитель и заслуживает доверия. А вот тот, кто часто приобретает алкоголь либо видеоигры – увы, нет.

Наконец, будут оцениваться общение в онлайн-мессенджерах, а также лайки и перепосты в социальных сетях – на предмет как вежливости, так и политической благонадежности.

Штрафовать же путем вычитания баллов будут за любые преступления и проступки – включая прямое нарушение законов, неуважение к родителям и вообще к старшим, любые нарушения платежной дисциплины. Наказывать будут тех, кто мусорит, грубиянит, ведет себя неблагопристойно либо слишком шумно, злоупотребляет алкоголем, не платит за проезд в общественном транспорте, не демонстрирует усердия на работе или в учебе, списывает на экзаменах. Более того, штрафовать собираются даже за неподходящую компанию: так, если человек с высоким или средним рейтингом общается с тем, чей рейтинг «ниже плинтуса», то это может стоить добропорядочному гражданину нескольких баллов.

Для проведения оценки гражданина вся имеющаяся о нем информация будет стекаться в единый информационный центр, анализироваться с применением технологии big data, после чего баллы будут начисляться либо вычитаться. Предоставлять информацию станут правоохранительные органы, муниципальные службы, финансово-кредитные учреждения и крупные высокотехнологичные компании – в частности, крупнейшая площадка интернет-торговли Alibaba Group будет поставлять сведения о покупках гражданина, а компания Tencent, владелец мессенджера WeChat с аудиторией 850 млн. человек – о том, с кем человек общается и какой информацией делится. Приветствоваться будет и добровольная помощь граждан, которую в нашей стране, скорее всего, назвали бы доносами. Гражданину, сообщившему куда следует о всяких нехороших делах своего соседа, начислят несколько баллов.

Обладатели высокого рейтинга смогут бронировать номера в отелях, авиабилеты и билеты на скоростные поезда на льготных условиях. Им будет предоставляться лучшее медицинское обслуживание в лучших клиниках со значительными скидками или бесплатно и беспрепятственный доступ ко всем государственным сервисам. У них будет куда больше возможностей поступить в ведущие вузы либо определить ребенка в элитную школу и при этом получить стипендию. Наконец, носители высокого рейтинга будут получать налоговые и пенсионные льготы и преференции при трудоустройстве на госслужбу.

Что же касается обладателей низкого рейтинга, то у них все будет с точностью до наоборот: проблемы с получением медицинской помощи и поступлением в университет; запрет на обучение детей в частных школах либо использование люксовых гостиниц и ресторанов. Неблагонадежные с точки зрения властей граждане не смогут приобрести билеты на самолет или скоростной поезд, не получат разрешение на выезд за границу. Они не смогут претендовать на работу в госучреждениях и на занятие ряда позиций в частном секторе; да и вообще, найти работу таким людям будет очень нелегко, им могут в принципе отказать в любом социальном обеспечении.

«Умное красное облако» или «кошмар Джорджа Оруэлла»

Наверное, многие мои дорогие читатели согласятся, что при всех очевидных преимуществах внедряемой системы тотального оценивания и контроля для человека с европейским менталитетом такой подход несколько шокирует. А вот китайским обществом эта система была воспринята на ура.

Ведь ответы на вопросы – что такое китайская мечта, и каким именно должно быть гармоничное общество, китайское руководство находит, видимо, в историческом опыте.

Примерно в 400 году до н.э. великий китайский реформатор Шан Ян приказал народу разделиться на группы по 5–10 семей. Они должны были наблюдать друг за другом и нести коллективную ответственность за преступления. По закону на дверях домов должны были висеть таблички с описью семей. Об отъезде и приезде каждого человека регулярно докладывал своему начальству сотский староста. Эта система называлась «баоцзя». С тех пор последователи Шан Яна, легисты, выступают за управление обществом с помощью жесткой системы поощрений и наказаний.

Последователи Конфуция, напротив, ратуют за воспитание в народе этических начал с помощью образования и личного примера властей предержащих.

Объединение этих традиций и стало главным стимулом для развития управленческой мысли в Китае. В официальных документах упоминается, что верховная власть должна стать локомотивом и примером для подражания в новой системе социального кредита. Например, партийная школа при Комитете КПК провинции Сычуань недавно подписала с Университетом электроники и технологий КНР соглашение о создании первой в стране системы рейтингов и оценки надежности для чиновников различных уровней. Система называется «Умное красное облако».

Система будет анализировать такие данные о каждом чиновнике, как посещаемость партийных собраний, образование, семейное положение, будет сопоставлять данные о доходах чиновника и членов его семьи с данными о приобретенной недвижимости и предметах роскоши. Отмечается, что таким образом можно будет гораздо эффективнее предсказывать поведение чиновника, оценивать его моральный облик и выявлять потенциальных коррупционеров.

Западные либеральные эксперты и исследователи уже окрестили систему социального кредита «кошмаром Джорджа Оруэлла» в честь автора знаменитой антиутопии «1984». Время покажет, сможет ли Китай предотвратить превращение системы социального кредита в невиданную ранее цифровую диктатуру XXI века, всевидящего Большого брата, который неусыпно следит за каждым. А главное – будет ли существовать какой-либо контроль и ограничения для самого Большого брата, то есть, для верховной власти Китая?