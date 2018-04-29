Возрастные проблемы у женщин и как от них избавиться

Время ведь только идет долго, а проходит быстро. Каждому из нас рано или поздно приходится сталкиваться с возрастными изменениями в организме.

С позиции урологии эти изменения связаны, в основном, с нарушением акта мочеиспускания. И если мужчины переживают возрастные изменения (старение) как состояния, связанные с затруднением оттока мочи, то в случае с женщинами, все происходит совсем иначе. Большинство представительниц прекрасного пола с возрастом начинают переживать элементы недержания мочи.

Тема нарушения мочеиспускания у женщин до недавнего времени была малоозвучена вследствие нескольких причин: с позиции официальной медицины этому вопросу уделялось мало внимания из-за «незначительности» заболевания (недержание мочи не приводит к инвалидизации или смерти пациента), со стороны пациенток – чувство стыда, стеснительность, свойственные менталитету наших женщин, обуславливали низкую обращаемость за медицинской помощью, что в свою очередь также влияло на отсутствие адекватнойоценки этой проблемы. Однако появление недержания мочи вносит существенные коррективыв жизнь современной женщины, заставляя её снижать количество выходов из дома, посещений различных мероприятий, иногда даже вызывая необходимость изменения рода деятельности, что приводит к изоляции, развитию других нарушений социальной жизни. Сегодня, когда состоянию качества жизни уделяется все больше и больше внимания, данной проблемепосвящается много исследований и публикаций.

Для более детального понимания сути проблемы нам необходимо раскрыть некоторые анатомо-физиологические особенности женского организма и рассмотреть некоторые аспекты его старения. Мочевой пузырь и мочеиспускательный канал располагаются у женщин в малом тазу, где присутствуют и половые органы. Такое соседство влечет за собой ряд сложностей, возникающих у рожавших, а еще больше у неоднократно рожавших женщин. Дело в том, что во время развития плодаувеличивающаяся в размерах матка сдавливает и деформирует мочевой пузырь, изменяя геометрию его расположения. Также увеличивающаяся во время беременности матка растягивает мышцы тазового дна, тем самым влияя на привычное расположение органов малого таза. Однако возраст рожениц и их занятия физическими упражнениями позволяют большинству молодых мам достаточно быстро привести свой мышечный каркас в тонус, если, конечно, она не перенесла тяжелые травматические роды. Следующим опасным этапом жизни женщины является менопауза,так как из-за снижения уровня эстрогенов (женских половых гормонов)организм женщины претерпевает ряд изменений: атрофия эпителиального слоя мочеиспускательного канала и его подслизистых сосудистых сплетений, появление избыточной массы тела, возрастное снижение тонуса мышц, в том числе и мышц тазового дна,развитие миомы матки, необходимость выполнения оперативного лечения вследствие заболеваний половых органов. Все эти причины приводят к появлению у женщин старше 50-60 лет состояния, которое носит название цистоцеле (опущение мочевого пузыря ниже нормального уровня расположения). Опущение мочевого пузыря увеличивает угол отхождения мочеиспускательного канала, который играет значительнуюроль в процессе удержания мочи, что дает возможность моче изливаться из мочевого пузыря вне акта мочеиспускания, чаще при напряжении мышц передней брюшной стенки во время смеха, чихания, кашля, наклонов, поднятия тяжести.

Учитывая деликатность проблемы, женщины не всегда хотят обращаться за помощью к врачам, что совершенно неоправданно, так как лечение стрессового недержания мочи, а именно так называется это заболевание, сегодня не представляет значительных сложностей. Итак, для того чтобы предложить пациентке правильный вариант лечения, её необходимо тщательно обследовать. План обследования этой категории пациенток согласно клиническим рекомендациям Европейской ассоциации урологов включает: сбор жалоб ианамнеза, физикальноеобследование, анализ данных опросников и дневников мочеиспускания,выполнение комплексного уродинамического исследования и УЗИ органов мочевыделительной системы и малого таза.

По результатам комплексного обследования определяется тактика лечения. При выявлении у женщин стрессового недержания мочи легкой степени лечение заключается в выполнении гимнастики и назначении фармакологических препаратов.Более выраженное стрессовое недержание мочи,к сожалению, нельзя вылечить без операции, но обо всём по порядку.

Учитывая, что симптомы недержания мочи появляются чаще у женщин в возрасте старше 50 лет, следует понимать,что нарушение мочеиспускания может быть связано с различными неурологическими сопутствующими возрастными заболеваниями: сердечная недостаточность, сахарный диабет, неврологические заболевания, расстройство сна, депрессия, метаболический синдром.

Поэтому первым шагом в лечебном алгоритме пациенток с недержанием мочи является коррекция описанной выше сопутствующей патологии в случае её обнаружения. Следующим этапом лечения, а достаточно часто и одновременно с коррекцией сопутствующей патологии, пациентам предлагают мероприятия, направленные на восстановление (поддержку)мышц тазового дна: изменение образа жизни и питания,лечебная гимнастика (упражнения Кегеля), приём фармакологический препаратов. В большинстве случаёв перечисленных выше мероприятий оказывается достаточно для значительного улучшения качества жизни пациенток или достижения длительной ремиссии.

Но остаётся небольшой процент пациенток, которым все же необходимо выполнение оперативного лечения. Раньше это были тяжелыеоперативные вмешательства, с достаточно травматичными оперативными доступами, необходимостью длительного пребывания в больнице в послеоперационном периоде, развитием различных осложнений, появлением не совсем «приятных» послеоперационных рубцов на теле. Современная урология предлагает нашим пациенткам малоинвазивные варианты лечения – слинговые операции. Перевод слова sling означает петля, стропа, гамак (символизирующее слово подвешивание). Смысл такой операции сводится к подвешиванию при помощи специальной сетки (безопасной, биологической, нетоксичной) мочепузырно-уретрального сегмента, чем восстанавливается нарушенная геометрия расположения органов малого таза и обеспечивается полное удержание мочи.

Подытоживая вышесказанное, следует отметить, что арсенал современных диагностических и лечебных методов даёт возможность современной женщине не смириться молчаливос возрастными изменениями в ее организме, а полностью избавиться от проблем с мочеиспусканием, и при своевременном обращении за медицинской помощью сделать это максимально быстро и эффективно, без причинения какого–либо дополнительного ущерба своему здоровью.

Александр Зачеславский, кандидат медицинских наук, врач-уролог высшей категории, ассистент кафедры урологии и нефрологии ОНМедУ

067-917-78-54

Zacheslavsky@gmail.com