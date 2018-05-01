Студент Одесской Юракадемии представит Украину на чемпионате Европы по тхеквандо

На чемпионате Украины по тхеквандо, который состоялся в Харькове, уверенную победу одержал одесский спортсмен, студент Национального университета «Одесская юридическая академия» Ростислав Лисяк. Победа досталось нелегко, Ростислав провёл 4 сложных боя, выйдя из каждого победителем, и в конечном итоге завоевал путёвку на чемпионат Европы, который состоится в Польше в июле нынешнего года.

Ростислав уже два года подряд выступает в весовой категории 68 килограммов. Помимо занятий спортом юноша уделяет большое внимание учёбе, сейчас он учиться на втором курсе факультета гражданской и хозяйственной юстиции, и уже думает над тем, чтобы связать свою жизнь с работой в правоохранительных органах, ведь там он сможет реализовать себя как юрист к тому же обладающий хорошей физической подготовкой. Родители и друзья Ростислава удивляются тому, как ему удаётся всё успевать – достигать высоких спортивных результатов и хорошо учиться. Как признаётся сам Ростислав, секрет успеха кроется в трудолюбии и чувстве ответственности и разумеется, во всесторонней поддержке со стороны родного университета.

Я старюсь не запускать учёбу, ведь полученные знания пригодятся мне в моей будущей профессии. Планирую работать в правоохранительных органах. Кончено, не всегда получается ходить на все лекции, поскольку сейчас у меня усиленные тренировки, но преподаватели всегда помогают мне и благодаря этому у меня не бывает никаких проблем с учёбой и мне удаётся всё успевать. Президент нашего университета Сергей Васильевич Кивалов оказывает большую поддержку спортсменам и развивает материально-техническую базу, поэтому для тренировок созданы наилучшие условия.

— рассказал Ростислав Лисяк.

Юноша начал заниматься спортом с 1 класса, на спортивную секцию его отвёл дедушка. Так получилось, что сначала Ростислава отдали на акробатику, однако, побывав на нескольких тренировках, он понял, что у него больше душа лежит к боевым искусствам. В школьные годы Ростислав активно занимался тхеквандо и пока его сверстники непринуждённо проводили свободное от учёбы время за развлечениями, он усиленно трудился на тренировках. И такой труд был сполна вознаграждён – юноше не только удалось выиграть чемпионат Украины по тхеквандо, но и на протяжении длительного времени удерживать свои лидерские позиции. В 17 лет он уже стал мастером спорта. Сейчас Ростиславу 19, и он активно готовиться к участию в чемпионате Европы по тхеквандо, который состоится в июле нынешнего года.

Как настоящий спортсмен, Ростислав всегда следует кодексу чести:

Настоящие спортсмены всю свою злость оставляют на тренировках, в повседневной жизни они неконфликтные и никогда не вступают в драки первыми. Нас этому учат с детства ведь у каждого человека жизнь одна, и одно здоровье и это нужно ценить превыше всего.

А ещё, как и все спортсмены, юноша мечтает принять участие в Олимпийских играх:

Я думаю, что у всех спортсменов есть одинаковая и очень заветная мечта – стать первым на чемпионате мира и попасть на Олимпиаду. Разумеется, что для её достижения нужно отдаваться по максимуму. Ежедневные тренировки, упорство, отсутствие вредных привычек, постоянное поддержание себя в хорошей физической форме - бег, турники, кроссфит, в принципе, любая физическая подготовка способствует развитию спортивных качеств. Ну и самое главное – это конечно же, терпение и поддержка со стороны семьи, друзей и родного университета.

Отметим, что до участия в Чемпионате Европы спортсмен планирует принять участие в ещё одних международных соревнованиях, которые пройдут в июне в Люксембурге.