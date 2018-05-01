«Электронное судопроизводство– новое лицо правосудия»

Научно-практическая конференция под таким девизом состоялась в Одессе в минувшую субботу. Организатор форума – Ассоциация следственных судей Украины, созданная на базе Киевского районного суда. Она включает не только следственных, но и гражданских и хозяйственных судей, следователей, прокуроров.
Конференция стала завершающим этапом пилотного проекта по переходу судебной системы в нашей стране на электронный документооборот. И процесс этот получил свое развитие именно в Одессе на базе Киевского районного суда.
Первые шаги по внедрению электронных судов Украина начала делать с 2012 года. В рамках проведения судебной реформы с 17 июля 2013 года был введен порядок обмена электронными документами между судом и участниками судебного процесса. Он предусматривает, наряду с привычными бумажными документами, отправку процессуальных документов в электронной форме.
Пилотный проект «Электронное судопроизводство» начал осуществляться с целью полного перехода на электронный обмен информацией и автоматизации судебных процессов. Его инициаторами стали Государственная судебная администрация Украины и Совет судей Украины при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).
С 2015 года этот проект начал реализовываться в трех судах Одесской области: в Киевском районном суде г. Одессы, Апелляционном суде Одесской области и Овидиопольском районном суде. Внедрение этой программы финансирует Агентство США по международному развитию (USAID). Опытом, наработанным за два года, одесситы делились со своими коллегами из других регионов страны.
Электронное правосудие – новый прогрессивный государственный тренд, к реализации которого приступили в Украине, и не где-нибудь, а именно в Одессе. Киевский районный суд стал пилотным судом, и с 2015 года в его стенах происходит внедрение судов-онлайн. Здесь уже построена система коммуникации с другими ветвями власти, эффективного обмена информацией между правоохранительными органами и гражданами нашей страны. А здесь уже отсканировали все судебные дела, переведя их в электронный вид.
Государство анонсировало запуск электронных судов в 2019 году.
Но для внедрения единой судебной информационно-телекоммуникационной системы необходимы серьезные капиталовложения со стороны государства – для приобретения всей необходимой оргтехники. На конференции присутствовали и разработчики этой системы.
Электронное судопроизводство – предмет особой гордости многих стран. Сингапур, США, Южная Корея, Италия, Австралия – страны, где судебный процесс ведется с помощью видеоконференций. Хорошо известен Европейский портал электронного судопроизводства. В августе 2017 года громко заявил о себе и Китай, открыв «первый в мире Интернет-суд».
Об этом на конференции подробно рассказала профессор Национального университета «Одесская юридическая академия» Нелли Голубева.
Но когда реально электронные суды станут частью повседневной жизни украинцев, поинтересовалась я у главы Киевского районного суда Одессы Сергея Чванкина:
Хочу подчеркнуть вклад в этот проект Агентства США по международному развитию. Без USAID мы бы еще лет десять и мечтать об этом не могли. Думаю, наше сотрудничество продолжится в дальнейшем, в виде онлайн судов, общественных приемных. Отчего ж не брать лучшее, что есть у передовых стран, и переносить к нам.
Участники конференции также обсудили важные вопросы внедрения электронного правосудия. В частности, особое внимание было уделено необходимому уровню безопасности электронного документооборота. Ведь юридическая информация должна быть надежно защищена.