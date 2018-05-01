«Электронное судопроизводство– новое лицо правосудия»

Научно-практическая конференция под таким девизом состоялась в Одессе в минувшую субботу. Организатор форума – Ассоциация следственных судей Украины, созданная на базе Киевского районного суда. Она включает не только следственных, но и гражданских и хозяйственных судей, следователей, прокуроров.

Конференция стала завершающим этапом пилотного проекта по переходу судебной системы в нашей стране на электронный документооборот. И процесс этот получил свое развитие именно в Одессе на базе Киевского районного суда.

Первые шаги по внедрению электронных судов Украина начала делать с 2012 года. В рамках проведения судебной реформы с 17 июля 2013 года был введен порядок обмена электронными документами между судом и участниками судебного процесса. Он предусматривает, наряду с привычными бумажными документами, отправку процессуальных документов в электронной форме.

Пилотный проект «Электронное судопроизводство» начал осуществляться с целью полного перехода на электронный обмен информацией и автоматизации судебных процессов. Его инициаторами стали Государственная судебная администрация Украины и Совет судей Украины при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

С 2015 года этот проект начал реализовываться в трех судах Одесской области: в Киевском районном суде г. Одессы, Апелляционном суде Одесской области и Овидиопольском районном суде. Внедрение этой программы финансирует Агентство США по международному развитию (USAID). Опытом, наработанным за два года, одесситы делились со своими коллегами из других регионов страны.

Это уже восьмой семинар за полгода, – рассказал судья-спикер Киевского районного суда г. Одессы Владимир Петренко. – С осени 2017 года нас посетили представители всех регионов страны – судьи, адвокаты, работники аппарата, сотрудники администрации Президента, причастные к разработке новых кодексов – процессуальных, гражданских, административных, – которые, как известно, были приняты с 15 декабря 2017 года. В них предусмотрен переход всех судов на электронное делопроизводство. Теперь дела в привычном, бумажном, понимании формироваться не будут. Компьютерная программа уже разработана и проходит апробацию, а мы призваны подготовить внедрение этой системы.

Электронное правосудие – новый прогрессивный государственный тренд, к реализации которого приступили в Украине, и не где-нибудь, а именно в Одессе. Киевский районный суд стал пилотным судом, и с 2015 года в его стенах происходит внедрение судов-онлайн. Здесь уже построена система коммуникации с другими ветвями власти, эффективного обмена информацией между правоохранительными органами и гражданами нашей страны. А здесь уже отсканировали все судебные дела, переведя их в электронный вид.

Мы пытаемся обкатать этот проект, выявить проблемы и не допустить их при принятии законов. А были проблемы с регистрацией, с отчетностью. Наши поправки были учтены, к нам прислушались и во многом откорректировали процедуру электронного документооборота. И свой опыт мы постарались передать.

— подчеркнул Владимир Петренко.

Государство анонсировало запуск электронных судов в 2019 году.

Но для внедрения единой судебной информационно-телекоммуникационной системы необходимы серьезные капиталовложения со стороны государства – для приобретения всей необходимой оргтехники. На конференции присутствовали и разработчики этой системы.

Электронное судопроизводство – предмет особой гордости многих стран. Сингапур, США, Южная Корея, Италия, Австралия – страны, где судебный процесс ведется с помощью видеоконференций. Хорошо известен Европейский портал электронного судопроизводства. В августе 2017 года громко заявил о себе и Китай, открыв «первый в мире Интернет-суд».

Об этом на конференции подробно рассказала профессор Национального университета «Одесская юридическая академия» Нелли Голубева.

Но когда реально электронные суды станут частью повседневной жизни украинцев, поинтересовалась я у главы Киевского районного суда Одессы Сергея Чванкина:

Да, к реализации проекта обещают приступить в следующем году. Но, думаю, нам понадобится еще, по меньшей мере, три года, чтобы судопроизводство нашей страны встало на электронные рельсы и полностью охватило всю территорию Украины. Тяжело отказаться от бумаг. Многие государственные учреждения, такие, как полиция, миграционная служба, не оснащены в полном объеме скоростными компьютерами, процессорами, сканерами. Уверен, амбициозный проект автоматизации судопроизводства сэкономит время, деньги, работу персонала. И наша задача – чтобы граждане нашей страны на деле оценили преимущества новой системы.

Хочу подчеркнуть вклад в этот проект Агентства США по международному развитию. Без USAID мы бы еще лет десять и мечтать об этом не могли. Думаю, наше сотрудничество продолжится в дальнейшем, в виде онлайн судов, общественных приемных. Отчего ж не брать лучшее, что есть у передовых стран, и переносить к нам.

Участники конференции также обсудили важные вопросы внедрения электронного правосудия. В частности, особое внимание было уделено необходимому уровню безопасности электронного документооборота. Ведь юридическая информация должна быть надежно защищена.