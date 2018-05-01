Кто имеет право на помощь?

Помощь при рождении ребенка предоставляется одному из родителей ребенка или опекуну, постоянно проживающему вместе с ребенком.

Куда обратиться?

В орган социальной защиты населения по месту регистрации одного из родителей ребенка (опекуна), с которым постоянно проживает ребенок. Помощь может быть назначена по месту фактического проживания при условии предоставления справки о неполучении указанной помощи в органах социальной защиты населения по месту регистрации. Заявление также может быть подано в электронной форме органу социальной защиты населения по зарегистрированному месту жительства заявителя. Сделать это можно через официальный сайт Минсоцполитики с использованием электронной цифровой подписи. Обратиться необходимо не позднее 12 календарных месяцев после рождения ребенка, иначе помощь не назначат.

В то же время, помощь при рождении ребенка, не полученная из-за смерти одного из родителей, которому эта помощь была назначена, выплачивается матери (отцу, опекуну) при условии обращения за ней не позднее чем через 12 месяцев после смерти получателя помощи.

Какие документы нужны?

Для получения помощи при рождении ребенка, при условии предъявления паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, подается:

1) заявление одного из родителей (опекуна), с которым постоянно проживает ребенок, составляется по форме, утвержденной Минсоцполитики (приказ Министерства социальной политики Украины от 21 апреля 2015г. №441 "Об утверждении формы Заявления о назначении всех видов социальной помощи, компенсаций и льгот");

2) копия свидетельства о рождении ребенка;

3) копия решения об установлении опеки (подают только опекуны)

4) выданные компетентными органами страны пребывания и легализованные в установленном порядке документы, удостоверяющие рождение ребенка (если женщина, имеющая место прописки на территории Украины, родила ребенка во время временного пребывания за пределами Украины).

Размер помощи

Помощь при рождении ребенка назначается в размере 41 280 грн, а выплата помощи осуществляется одноразово – в сумме 10 320 грн.

Остальная сумма выплачивается в течение следующих 36 месяцев равными частями (по 860 грн в месяц).

Могут ли родителей лишить помощи

Существует ряд условий для прекращения выплаты помощи:

– лишение получателя родительских прав;

– отказ получателя помощи от воспитания ребенка;

– нецелевое использование средств и необеспечение получателем помощи надлежащих условий для полноценного содержания и воспитания ребенка;

– отнятие ребенка у получателя помощи без лишения родительских прав;

– временное устройство ребенка на полное государственное содержание, кроме детей, родившихся во время пребывания матери в следственном изоляторе или учреждении исполнения наказаний при условии нахождения ребенка вместе с матерью;

– прекращение опеки или освобождение опекуна от его полномочий в отношении конкретного ребенка;

– пребывание получателя помощи в местах лишения свободы по решению суда;

– усыновление ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки;

– смерть ребенка;

– смерть получателя помощи.

Выплата пособия прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором возникли указанные обстоятельства, по решению органа, который назначил помощь.

Такое решение принимается безвозвратно?

Решение о прекращении является не конечным и выплату помощи при рождении могут восстановить (кроме случаев смерти ребенка). Для этого лицу, осуществляющему уход за ребенком, нужно обратиться в течение 12 месяцев после прекращения выплаты помощи в орган социальной защиты населения по письменному заявлению.

Кто контролирует на что тратят помощь?

Контроль за целевым использованием государственной помощи осуществляется работниками центров социальных служб для семьи, детей и молодежи или уполномоченным лицом, определенным исполнительным органом объединенной территориальной общины.

В случае установления факта нецелевого использования средств указанные органы подают руководителю органа, который назначил помощь, предложение о прекращении ее выплаты.

Также в случае непосещения матерью (отцом, опекуном) участкового врача-педиатра (семейного врача), под наблюдением которого находится ребенок в возрасте до 1 года, администрация лечебно-профилактического учреждения уведомляет об этом орган социальной защиты населения по месту жительства ребенка.