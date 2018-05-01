В Одессе воссоздана еще одна страшная страница нашей истории

Газета «Слово» уже рассказывала, что в одесском Музее Холокоста, посвященном памяти жертв трагических событий в жизни многих людей, в частности евреев, появилась диорама с крошечными фигурками. Она называется «Гетто в Транснистрии» и была создана одесским мастером-моделистом Евгением Капукой. Диорама изображает еврейское гетто на одесской Слободке, которое было устроено оккупантами в 1942 году.

И вот мастер-моделист Евгений Капука закончил вторую диораму для одесского Музея Холокоста. Она изображает в масштабе 1:72 другую страшную трагедию, произошедшую в конце 1941 – начале 1942 годов в селе Богдановка (сегодня относится к Николаевской области), где немцы и румыны (меньше, чем за один месяц!) расстреляли почти 55 тысяч евреев, в основном жителей Одессы.

Композиция состоит из двух частей: в цвете – современная Богдановка, а прошлое Капука изобразил в черно-белых тонах. Между ними – то самое высохшее русло, куда палачи сбрасывали тела несчастных.

Сам мастер рассказывает, что для него это был достаточно сложный проект – как с технической стороны, так и этической. Ведь в Богдановке состоялось самое массовое уничтожение.

«После того, как в бывших свинарниках вспыхнула эпидемия тифа, начались массовые расстрелы. В высохшее русло реки сбрасывали горы трупов....Была построена дамба высотой 2 метра, которая не давала крови попадать в реку... Постоянно горели тела. Дым застилал все село. Расстрелы проводили румынские войска, но чаще для этих целей использовали полицаев, набранных из местных... Каждый день им подвозили бочку вина…», – пишет на своей странице в Фейсбуке Евгений Капука.

С технической стороны изготовить такую диораму тоже было непросто. Как рассказывает мастер, очень многое зависит от используемых фигур. В масштабе 1:72 это довольно сложно: гражданских фигур в продаже практически нет, пришлось их «клонировать».

Для того чтобы показать всю трагичность события, Евгений Капука придумал особый ход: разделить черно-белыми и цветными тонами прошлое и настоящее.

Технику и кусты для диорамы изготовил мастер Игорь Белик.