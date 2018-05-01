Праздник Троицы: обычаи, традиции и обряды

На этой неделе православные отмечают память апостола Иоанна Богослова, святителя и чудотворца Николая, Родительскую субботу, называемую Троицкой и собственно сам праздник Троицу или, как его еще называют, Пятидесятницу.

Праздник Троицы – один из красивейших праздников в православии. Он всегда приходится на такое время, когда начинают распускаться первые листочки на деревьях. Дома и церкви в этот праздник народ украшает зелеными ветвями березы, клена, рябины и душистыми травами.

У Троицы нет фиксированной даты празднования. Он всегда приходится на пятидесятый день после Пасхи. Евангелие повествует, что именно в этот день Святой дух сошел на апостолов в виде огненних языков, когда они в сионской горнице отмечали иудейскую пятидесятницу. Ученики получили способности понимать множество языков, что дало им возможность проповедовать слово Божие разным народам. Поэтому праздник этот иначе называют Пятидесятницей или Сошествием Святого Духа.

Когда в христианстве появилась Троица?

Праздник Святой Троицы установлен апостолами. После дня сошествия Святого Духа они начали ежегодно праздновать день Пятидесятницы и заповедали вспоминать это событие всем христианам (1 Кор. 16,8), (Деян. 20,16). Святая Церковь возносит общее славословие Пресвятой Троице и воспевает "Безначальнаго Отца, и Собезначальнаго Сына, и Соприсносущнаго и Пресвятаго Духа" – "Троицу Единосущную, Равносильную и Безначальную".

В IV веке святителем Василием Великим были составлены коленопреклоненные молитвы, читаемые доныне на праздничной вечерне.

На Руси же праздник Троицы установлен не во времена ее Крещения, а спустя три века, в самый расцвет русского Православия – при преподобном Сергии Радонежском.

Что означает праздник Троица

Церковь говорит нам, что Троица, она же Пятидесятница – это один из важнейших праздников в церковном году. Пятидесятница считается днем рождения Церкви, так как именно в этот день на апостолов сошел Святой Дух и начался их путь проповеди христианства в мире. Апостолы посетили Ближний Восток, Индию, Малую Азию. Побывали в Крыму и Киеве. Все ученики, кроме Иоанна Богослова, приняли мученическую смерть – были казнены противниками христианства.

Помимо суеверий, существует несколько церковных обычаев этого праздника – украшение храмов березами и зеленью и посещение кладбища накануне праздника Троицы – в Троицкую Родительскую субботу.

Традиция украшения березами имеет несколько объяснений. Если посмотреть внимательно на икону Троицы, то можно увидеть дерево. Это дуб из дубравы Мамврэ, под которым Господь, Святая Троица, в виде трех ангелов явился Аврааму. Именно этот момент изображен на иконах Троицы. Считается, что березовые ветви и зелень должны нам напоминать об этой дубраве.

Во-вторых, в тот день, когда Святой Дух сошел на апостолов, иудеи отмечали праздник Пятидесятницы, посвященный обретению иудеями Закона Божия. На пятидесятый день после исхода из египетской земли евреи подошли к Синайской горе, где Господь дал Моисею десять заповедей.

Это было время весеннего цветения, и вся Синайская гора была усыпана цветущими растениями. Возможно, именно отсюда еще в Ветхом Завете появился обычай в день Пятидесятницы украшать свои храмы и дома зеленью, чтобы как бы вновь очутиться на горе Синайской с Моисеем.

Почему День Святой Троицы называется еще и Пятидесятницей? Это одно и то же?

День Святой Троицы имеет долгую историю, которая своими корнями уходит во времена Ветхого Завета.

На пятидесятый день после бегства из египетского рабства израильский народ через Моисея получил от Бога десять заповедей и прочие постановления, которые впоследствии стали называться Законом. Кроме этого, Господь заключил с Израилем своеобразный договор, суть которого состояла в том, что от него произойдет Мессия-Спаситель. По сути, в день Пятидесятницы Господь превратил разобщенные еврейские племена в избранный народ, и этому народу суждено было сыграть ключевую роль в деле спасения всего человечества.

На пятидесятый день после Воскресения Христа, победившего смерть и избавившего нас от рабства греха, Господь снова совершает то же, что когда-то совершил с древним Израилем. На апостолов, собравшихся в Сионской горнице, снизошел Дух Святой, который превратил полуграмотных робких рыбаков в талантливых ораторов и смелых проповедников. В этот день Бог создал Новый Израиль – Церковь Христову – и дал ей необходимые благодатные дары для несения ее спасительной миссии.

Пятидесятница – это день рождения Церкви, сначала – ветхозаветной, а впоследствии – и новозаветной. В этот же день была также явлена полнота Святой Троицы – как и обещал Христос, в мире ощутимым образом стал действовать Святой Дух – Третья троичная Ипостась. В честь этого праздник и получил свое второе название.

У нас и сегодня в церковь приносят березовые ветки, которыми украшается алтарь и оклады, по полу в храме раскладывают траву. По обычаю, верующие во время службы держат в руках букеты.

Обычаи в этот день соблюдаются с той давней поры.

Обычаи церковного праздника начинались с самого утра. Вся семья шла в храм на богослужение. После чего люди возвращались домой, устраивали торжественный обед, ходили в гости, поздравляли знакомых со светлым праздником, дарили подарки. Обычаи, приметы тех давних времен до сих пор актуальны в народе. Например, зелень, которой была украшена церковь на Пятидесятницу, забирали домой и сушили. Ее зашивали в холщовые мешочки и делали душистые подушечки.

Как проводить день праздника Троицы? Обычаи большинства праздников начинаются с уборки дома. Только после того, как помещение засверкает чистотой, женщины украшали комнаты зелеными ветвями, цветами. Они – символ плодородия, богатства. Хозяйки готовили праздничный стол – стряпали пироги и пряники, варили кисель. В этот день нет поста, поэтому православным позволяется любая пища. В храмах на Троицу совершается Божественная литургия, а сразу после нее – вечерняя.

Во время нее читаются коленопреклоненные молитвы. Священнослужители просят о даровании благодати всем присутствующим, о ниспослании премудрости и разума верующим.

Как отмечается в других уголках мира Троица?

Традиции, обычаи, обряды разных стран объединяет праздничное богослужение. А в Англии даже проводятся религиозные шествия в этот день. В Италии разбрасывают лепестки роз из-под потолка храма. Во Франции во время богослужения дуют в трубы, что символизирует сошествие Святого Духа.

Традиции и приметы

Как к ним должен относиться православный христианин?

Каждый церковный праздник обрастает со временем определенными традициями. Часть из них становятся теми или иными церковными обычаями. Другая – народными суевериями, не имеющими ничего общего с учением Церкви.

Праздник Троицы – не исключение. Существует масса народных примет и обычаев, связанных с Троицей – что можно и нельзя делать на Троицу. Большая часть из них – это чистой воды суеверие, не имеющие никакого отношения к православной вере.

Поверьями и приметами богата Троица. Обычаи и традиции праздника несут в себе множество проверенных веками предзнаменований. Дождь на Пятидесятницу – к обилию грибов и близкому теплу. Если береза на третий день после праздника свежа – к мокрому сенокосу. Жара на Троицу – к засушливому лету. На Троицу сватаются, на Покров женятся – к любви и согласию в семье. А девушки несут венки к водоемам и, затаив дыхание, пускают их на воду: куда поплывет веночек, оттуда и суженого ждать, а коли к берегу прибьется – знать, не судьба в этом году замуж выйти... Люди водили хороводы, играли, пели песни. Девушки плели венки и спускали их по реке. Не стоит обижаться, ругаться в этот день – светлым праздником является Троица. Приметы и обычаи (что нельзя и что можно делать) – все сводится к молитве и добрым словам. Троица – праздник обновления жизни, поэтому только позитивом следует окружать себя в этот день.