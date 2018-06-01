«Кравчучки» вышли из моды, а Украина – из СНГ

Президент Украины Петр Порошенко издал указ о выходе нашей страны из всех уставных структур СНГ. Эксперты считают это предвыборным шагом. Как и разрыв договора Украины с Российской Федерацией, но только в невыгодных Киеву положениях. Сейчас на Банковой утверждают, что наша страна практически не участвовала в Содружестве Независимых Государств. Хотя было время, когда тогдашний президент Украины Кравчук вместе со Станиславом Шушкевичем и Борисом Ельциным разваливали Советский Союз. Именно они 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще подписали Соглашение о распаде СССР и о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). Заряженный «Зубровкой» Борис Ельцин при поддержке заговорщиков тяжело поднимался по ступеням резиденции. Затем они всю ночь весело шутили и обсуждали свое решение. Эти кадры, возможно не показывали в Украине. Однако я их видел по белорусскому телевидению, поскольку в те дни находился у себя на родине в календарном отпуске.

Тогда люди согласились с распадом СССР, рассчитывая на СНГ. До сих пор помню Декларацию о создании Содружества Независимых Государств. Документ был опубликован в газете «Красная Звезда». И предусматривал выплату пенсий в странах-подписантах и сохранение их жителям накопленного трудового стажа. Украина в результате развала Советского Союза заполучила и ряд кораблей Черноморского флота. При том, что другим бывшим союзным республикам флота не досталось. Хотя в той же Беларуси есть Пинская речная флотилия. А уж в союзный бюджет Беларусь вносила громадные средства. Но, как видим, уже тогда Украина выхватывала лучшие куски. Это теперь она делает вид, что СНГ для нее было бесполезным. Но сам Порошенко до сих пор торгует с Российской Федерацией, хотя его подручные и твердят о кознях страны-агрессора. Теперь можно издавать указы, когда необходимая польза уже получена. Нынче у наших «очильников» на уме уже не СНГ, а Евросоюз и НАТО, где нас никто не ждет. «Кравчучки», получившие свое название по имени первого Президента Украины, вышли из моды. Хотя многие бабушки по сей день ездят с ними на базар. Ну, хоть в этом какая-то польза. Только никакой пользы люди не получат от разрыва экономических и общечеловеческих связей. В Верховной Раде некоторые ура-патриоты настаивают на вводе визового режима с Россией. Вместо того чтобы проголосовать за закон об Антикоррупционном суде. А без этого суда Международный Валютный Фонд не дает Украине кредитов. Может, это обстоятельство заставит наши власти думать не о своем благополучии, а о чаяниях народа.