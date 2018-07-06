Два гетьманы…

Проект, декларируемый любой украинской властью, это общество социальной рыночной экономики, всеобщего благополучия и устойчивого развития «в братской семье европейских народов».

С одной стороны, европейский проект для власти является лишь пустой декларацией и удобным прикрытием. За все время независимости для реальной евроинтеграции сделано только то, что не повышает конкурентоспособности экономики Украины и благосостояния абсолютного большинства ее граждан. С другой стороны, полноценная европейская интеграция принципиально не может быть реализована по не зависящим от Украины причинам.

И в первую очередь из-за рассогласованности образов будущего западной или восточной интеграции. Оба гетмана увековеченные на пяти гривневой и десяти гривневой банкнотах воплощают собою архетипы поведения украинских элит. Причем в последнее время побеждает десяти гривневый, как более соответствующий духу дня, тут и предательство и евроинтеграция – все в одном флаконе. Если кто помнит десяти гривневый изначально Московии верой и правдой служил, даже с царем Петром Алексеевичем дружил, а потом переметнулся на Запад, выбрал, так сказать, евроинтеграцию. Все эти рассогласованности ввергает нашу страну в объятия когнитивной войны.

Украинский опыт показывает, что центры организации когнитивной войны в иерархии мирового глобального управления находятся над центрами информационной войны, ибо их предмет — стратегии мирового развития, в то время как главной задачей западных СМИ становится информационно-коммуникационное обслуживание интересов этих центров.

При этом одно из ключевых направлений современной когнитивной войны — это внедрение новых образовательных стандартов и технологий. Благо при смене технологических циклов, значение старого образования обесценивается, что значительно облегчает этот процесс именно сегодня.

В той же Украине, к примеру, при активном участии западных «доброхотов» удалось внедрить систему образования, основанную на полной трансформации гуманитарных наук за счет устаревших западных концепций, а то и просто откровенного интеллектуального мусора. Но что взамен? А взамен концептуальное отставание. Все наши образы будущего дальше «садка вышневого биля хати» не идут. По мнению некоторых исследователей, наше будущее строится из далекого прошлого и является чуть ли не мезолитическими фантазиями. Милый сердцу садок, к великому сожалению, не может стать прорывным проектом вокруг которого сплотится элита ради созидания страны.

А что на Западе? Там тоже грустно. Запад преуспел в футуроциде. Футуроцид это уничтожение неприемлемого будущего путем его обесценивания, но это приводит со временем к тому что любой его вариант станет неприемлемым. За последнюю четверть века США предложили, дав концепта: это нежизнеспособный концепт устойчивого развития с «Концом истории» Фукуямы и сомнительный концепт Технологической сингулярности. Британия породила более любопытный концепт Лингвистической революции, где базовая задача будущего другой язык. Революция в начале происходит в языке, а потом уж что-то происходит с властью и собственностью. Коренной вопрос революции — это вопрос о смыслах и языке.

Россия за последние сто лет породила только один концепт: ноосферного коммунизма Вернадского, Ефремова и Стругадских, относящийся самое позднее к 60 годам ХХ века, который сегодня потерял свою актуальность, а за последние 50 лет не было создано вообще ничего. Это ставит Россию под угрозу исчезновения как мирового цивилизационного центра притяжения. Именно по этой причине, а не по какой-либо другой десяти гривневый пока побеждает.