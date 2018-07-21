 
Информация к новости
  • Просмотров: 134
  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

В Одессе коммунальщики и спасатели будут повсеместно проверять чердаки и подвалы

Категория: Новости


В Одессе коммунальщики и спасатели будут повсеместно проверять чердаки и подвалы

Об этом сообщил в ходе аппаратного совещания директора департамента муниципальной безопасности Виктор Кузнецов.

По его словам, накануне было проведено совещание с участием коммунальщиков, спасателей и правоохранителей, в ходе которого было отмечено, что одной из основных причин возгораний в жилых домах являются как раз захламленные и оставлены без присмотра подвальные и чердачные помещения.

Поэтому принято решение обеспечить мониторинг данных помещений во всех многоквартирных домах вне зависимости от формы собственности.

В связи с этим муниципалитет обратился с просьбой к руководству ОСМД проверить состояние таких помещений и обеспечить к ним доступ комиссии.

Кроме того, решено взять под контроль квартиры, где проживают люди, ведущие асоциальный образ жизни. Поскольку нередко очаги пожаров оказываются именно в их квартирах.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 