В Одессе коммунальщики и спасатели будут повсеместно проверять чердаки и подвалы

Об этом сообщил в ходе аппаратного совещания директора департамента муниципальной безопасности Виктор Кузнецов.

По его словам, накануне было проведено совещание с участием коммунальщиков, спасателей и правоохранителей, в ходе которого было отмечено, что одной из основных причин возгораний в жилых домах являются как раз захламленные и оставлены без присмотра подвальные и чердачные помещения.

Поэтому принято решение обеспечить мониторинг данных помещений во всех многоквартирных домах вне зависимости от формы собственности.

В связи с этим муниципалитет обратился с просьбой к руководству ОСМД проверить состояние таких помещений и обеспечить к ним доступ комиссии.

Кроме того, решено взять под контроль квартиры, где проживают люди, ведущие асоциальный образ жизни. Поскольку нередко очаги пожаров оказываются именно в их квартирах.