Двоим «рабовладельцам» из Одесской области дали по 4 года тюрьмы

Мужчины заставляли 20 украинцев бесплатно работать на консервном заводе.

Как сообщили в Госпогранслужбе, Овидиопольский районный суд вынес приговор двоим фигурантам дела о незаконном лишении свободы граждан.

Напомним, 14 июня пограничники совместно с полицейскими провели сспецоперацию на консервном заводе «Ассоль» в Овидиопольском районе и освободили 20 человек.

Их незаконно удерживали, заставляли бесплатно работать, били и угрожали расправой. Досудебное следствие в отношении главного «рабовладельца» еще продолжается.