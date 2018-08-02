Проверка налоговой на «7 км» обернулась обысками и потасовкой

Перекрытие Овидиопольской дороги предпринимателями рынка «7 километр» продолжилось вечерней потасовкой у ворот территории складов.

Якобы сотрудники киевской налоговой полиции все же попали внутрь. Там искали пропавшую с таможни ткань. Предпринимателей к своим контейнерам не пускали. Возмущенные собственники товара ждали ответов полночи.

В среду утром предприниматели перекрыли Овидиопольскую дорогу, чтобы помешать незаконной проверке киевской налоговой полиции. Её сотрудники, по словам людей, не показывая никаких документов, пытались обыскать склады.

Вечером они все же проникли на территорию. Возмущенные предприниматели попытались приблизиться к своим складам, однако им помешали полицейские. Долгое время там находилась якобы следственная группа, а также адвокаты некоторых собственников товара и несколько предпринимателей. Сотрудники в форме на входе ни журналистам, ни предпринимателям документы не показывали.

Через некоторое время вышел один из адвокатов и разъяснил ситуацию. Дальнейшая перспектива не успокоила собравшихся. Также предпринимателей возмутила форма проводимых обысков и сами обстоятельства кражи контейнеров. У людей появлялись разные догадки. Говорили, что или ищут наркотики, или хотят незаконно опечатать контейнер, или вовсе забрать товар.

Представители следственной группы, проводящей обыски, так и не вышли пояснить ситуацию. Предприниматели намерены подавать иски в суд.