В Одессе не хватает боле двух сотен учителей и воспитателей

Об этом на заседании комиссии по вопросам образования, культуры и спорта одесского горсовета директор департамента образования и науки Елена Буйневич.

В городских учреждениях образования свободными остаются более двухсот пятидесяти вакансий. В том числе девяносто вакансий в детских садиках.

По ее словам, ситуация усугубляется тем, что среди выпускников вузов на работу по действующим правилам можно брать только тех, в дипломах которых непосредственно значится, что они являются преподавателями. Что существенно сужает круг потенциальных молодых специалистов, которые могут прийти в городские школы.