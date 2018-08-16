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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

В Одессе не хватает боле двух сотен учителей и воспитателей

Категория: Новости


В Одессе не хватает боле двух сотен учителей и воспитателей

  Об этом на заседании комиссии по вопросам образования, культуры и спорта одесского горсовета директор департамента образования и науки Елена Буйневич.

В городских учреждениях образования свободными остаются более двухсот пятидесяти вакансий. В том числе девяносто вакансий в детских садиках.

По ее словам, ситуация усугубляется тем, что среди выпускников вузов на работу по действующим правилам можно брать только тех, в дипломах которых непосредственно значится, что они являются преподавателями. Что существенно сужает круг потенциальных молодых специалистов, которые могут прийти в городские школы.



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