 
Информация к новости
  • Просмотров: 325
  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Преподавателя физики одесского Ришельевского лицея Павла Виктора избили и ограбили неизвестные

Категория: Новости

Преподавателя физики одесского Ришельевского лицея Павла Виктора избили и ограбили неизвестные

  Нападение произошло около 21:00 в районе Красного креста (перекрёсток Люстдорфской дороги с улицами Косовской и Транспортной), когда Павел Андреевич возвращался домой на велосипеде. Преступники столкнули его с дороги, а затем отобрали велосипед и другие ценности.

В настоящее время учитель госпитализирован: среди прочего, у него перелом шейки бедра.

По информации ТАЙМЕРА, расследование дела находится на личном контроле руководства одесской полиции.

Отметим, что Павел Виктор, в 2009 году признанный лучшим учителем Украины, прославился далеко за пределами Одессы после публикации на Youtube курса лекций по физике за 9-11-й и частично 7-8-й классы — всего 473 урока. Уникальный онлайн-курс лекций пользуется популярностью среди русскоязычных школьников по всему миру: в настоящее время на канале Павла Виктора почти 150 тысяч подписчиков, а число просмотров онлайн-уроков превышает 2 миллиона.

 


Источник: Таймер



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 