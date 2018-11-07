Библиотечный фонд областной научной библиотеки пополнился новыми изданиями

Одесский областной Совета мира продолжает отмечать 50-летний юбилей. К круглой дате в Одесской национальной научной библиотеке была организована выставка, посвященная миротворцам Одессы.

На выставке были представлены книги, периодические издания, переданные в дар почетными членами, членами президиума Совета мира на протяжении 50 лет. Именно столько времени длится сотрудничество организации с научной библиотекой.

Когда родилась идея, чтобы поднять все возможные фонды и посмотреть, что было сделано совместно с Советом мира, и когда мы увидели, что буквально за два-три дня все эти столы были наполнены книгами и печатными изданиями, действительно, другого варианта, чтобы провести такую красивую выставку, не было. Особенно это наполнено смыслом в то время, когда повсюду социальные сети, электронные технологии, все насыщенно и многие уже стали забывать этот запах книг. Сегодняшнее событие достаточно громко, емко, насыщенно именно для каждого члена Совета мира и сотрудников библиотеки, в которой я полностью выросла, выучилась, благодаря которой получила свой первый красный диплом.

- поделилась председатель Одесского областного Совета мира Тамила Афанасьева.

На этом пополнение фонда библиотеки не останавливается. Традицию продолжили гости, которые пришли на официальное мероприятие. Подарок научной библиотеке от Национального университета «Одесская юридическая академия» предала проректор по научной работе Галина Ульянова.

Когда думаешь о мире – в первую очередь думаешь о нашем подрастающем поколении, о наших детях, и как представители вуза мы заботимся о том, чтобы они получали самое лучшее. И одной из той политик, которая поддерживается президентом нашего университета Сергеем Васильевичем Киваловым, это формирование библиотечного фонда. Мы активно обмениваемся библиотечными фондами, также есть очень важный социальный проект, направленный на пополнение библиотечного фонда не только библиотек города, а также библиотек учебных заведений и школ Одессы и Одесского региона. На сегодняшний день очень важно формирование правовой культуры и правового всеобуча, начиная со школьной скамьи. Поскольку мы говорим о том, что у нас правовое социальное государство, непосредственно юридические знания необходимы не только профессиональным юристам, но и каждому гражданину для того, чтобы он мог соответствовать в первую очередь не нарушать законодательства, и конечно же всегда надлежащим образом представлять и защищать свои права и интересы.

- рассказывает Галина Ульянова.

Библиотекой Национального университета «Одесская юридическая академия» было презентовано передано в дар более ста выпусков учебной литературы было. Это издания, авторами которых является профессорско-преподавательский состав университета, а также юбилейные издания, подготовленные к 15-летию и 20-летию Юракадемии.

По-моему, это беспрецедентно, когда в таких количествах пополняется наш фонд. Это просто очень замечательно. Я знаю, что была проведена дополнительная работа, и сейчас это как акция - обмен между учреждениями, которые имеют свои фонды и библиотеки. Комплектование библиотек вузов и системы Министерства культуры немного разное. Иногда мы не имеем того, что имеют они, поэтому такие обмены – это очень ценно.

- отметила и.о. заведующей справочно-информационного отдела областной научной библиотеки Татьяна Викторовна Кочеткова.

По ее словам, в библиотеке работает центр юридической правовой информации. Несмотря на то, что уровень посещения библиотек в последнее время падает, в правовом центре всегда больше всего читателей.

Также пополнился новыми изданиями отдел религиеведения научной библиотеке. От Одесской духовной семинарии было передано десять экземпляров книги о Свято-Успенском патриаршем монастыре, книга о святынях Южной Бессарабии и специальное издание, посвященное 80-летнему юбилею митрополита Агафангела.

Работу областного Совета мира также поддерживают представители дипломатических миссий. На выставке были представлены издания, подаренные библиотеке иностранными консульствами, которые работают в Одессе. Также на мероприятии присутствовал Генеральный консул Румынии Эмиль Рапча. Он всегда охотно принимает участие в различных культурно-просветительских акциях.

В ходе встречи звучало очень много добрых слов в адрес Одесского областного совета мира. Было много сказано о деятельности организации за всю длительную историю существования, о людях, которые в разные годы занимались миротворческой миссией.

В наших стенах мы очень рады будем видеть и впредь подобных людей, проводить другие мощные мероприятия с тем, чтобы привлекать внимание и библиотеки, и доносить эти значимые события для широкого круга общественности.

- добавила и.о. заведующей справочно-информационного отдела областной научной библиотеки Татьяна Викторовна Кочеткова.

Отметим, что Одесский областной совета мира был создан осенью 1968 года. Юбилейной дате организация намерена посвятить целый ряд мероприятий, которые будут проходить на протяжении года.