Библиотечный фонд областной научной библиотеки пополнился новыми изданиями

Одесский областной Совета мира продолжает отмечать 50-летний юбилей. К круглой дате в Одесской национальной научной библиотеке была организована выставка, посвященная миротворцам Одессы.
На выставке были представлены книги, периодические издания, переданные в дар почетными членами, членами президиума Совета мира на протяжении 50 лет. Именно столько времени длится сотрудничество организации с научной библиотекой.
- поделилась председатель Одесского областного Совета мира Тамила Афанасьева.
На этом пополнение фонда библиотеки не останавливается. Традицию продолжили гости, которые пришли на официальное мероприятие. Подарок научной библиотеке от Национального университета «Одесская юридическая академия» предала проректор по научной работе Галина Ульянова.
- рассказывает Галина Ульянова.
Библиотекой Национального университета «Одесская юридическая академия» было презентовано передано в дар более ста выпусков учебной литературы было. Это издания, авторами которых является профессорско-преподавательский состав университета, а также юбилейные издания, подготовленные к 15-летию и 20-летию Юракадемии.
- отметила и.о. заведующей справочно-информационного отдела областной научной библиотеки Татьяна Викторовна Кочеткова.
По ее словам, в библиотеке работает центр юридической правовой информации. Несмотря на то, что уровень посещения библиотек в последнее время падает, в правовом центре всегда больше всего читателей.
Также пополнился новыми изданиями отдел религиеведения научной библиотеке. От Одесской духовной семинарии было передано десять экземпляров книги о Свято-Успенском патриаршем монастыре, книга о святынях Южной Бессарабии и специальное издание, посвященное 80-летнему юбилею митрополита Агафангела.
Работу областного Совета мира также поддерживают представители дипломатических миссий. На выставке были представлены издания, подаренные библиотеке иностранными консульствами, которые работают в Одессе. Также на мероприятии присутствовал Генеральный консул Румынии Эмиль Рапча. Он всегда охотно принимает участие в различных культурно-просветительских акциях.
В ходе встречи звучало очень много добрых слов в адрес Одесского областного совета мира. Было много сказано о деятельности организации за всю длительную историю существования, о людях, которые в разные годы занимались миротворческой миссией.
- добавила и.о. заведующей справочно-информационного отдела областной научной библиотеки Татьяна Викторовна Кочеткова.
Отметим, что Одесский областной совета мира был создан осенью 1968 года. Юбилейной дате организация намерена посвятить целый ряд мероприятий, которые будут проходить на протяжении года.