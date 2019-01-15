В школах Одессы апробируют новый способ питания школьников

Для одесских школьников планируют внедрить новый способ питания в виде “шведского стола”.

Учащиеся будут иметь возможность самостоятельно формировать меню, опираясь на собственные вкусы и предпочтения. В столовых будут установлены вендинговые аппараты, выдающие готовые блюда из предложенного меню.

В настоящее время проект нового способа питания тестируют в лицее “Европейский”, а также в школе №125. Эксперимент будут проводить на протяжении второго семестра.

В зависимости от отзывов родительских комитетов и педагогического состава, будет решаться вопрос о внедрении подобного способа питания в остальных школах Одессы. Для этого уже были отремонтированы 88 пищеблоков. Закупили электрические плиты, духовые шкафы, картофелечистки, тестомесы, протирочно-резательные аппараты, мясорубки, холодильное оборудование.